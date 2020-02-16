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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-16T20:06+0300
https://ria.ru/20200216/1564848632.html
СМИ сообщили об освобождении от боевиков населенных пунктов в Алеппо
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564581461_0:319:3074:2048_1036x0_80_0_0_a86553b50eff25fe5bd142e801efc821.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили об освобождении от боевиков населенных пунктов в Алеппо

19:46 16.02.2020 (обновлено: 20:06 16.02.2020)
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© Фото : SANAСирийские военные в провинции Алеппо
Сирийские военные в провинции Алеппо
© Фото : SANA
КАИР, 16 фев – РИА Новости. Сирийская армия в воскресенье установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг города Алеппо впервые с 2012 года, тем самым обезопасив его от ставших уже регулярными артобстрелов боевиков, передает телеканал al-Mayadeen.
"Сирийская армия полностью обезопасила город Алеппо после того, как захватила контроль над промзоной Лирмун (на северо-западе – ред.)", - передает телеканал.
Алеппо был освобожден от боевиков в 2016 году, однако засевшие в пригородах террористы на протяжении последних лет регулярно обстреливали жилые кварталы Алеппо, что приводило к жертвам среди мирного населения и значительному материальному ущербу.
По данным гостелеканала Сирии Ikhbariya, за воскресенье армия освободила 23 деревни в провинции Алеппо на фоне отступления из них боевиков. Среди ключевых освобожденных деревень – Анадан и Биянун, расположенные к северу от Алеппо на трассе 214, ведущей в турецкий город Газиантеп.
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На западе от Алеппо армия закрепилась в населенных пунктах аль-Хута, Башкатин и Бшантара.
Гостелевидение САР демонстрирует кадры из Алеппо, улицы которого заполнили радостные жители, размахивающие флагами Сирии и празднующие данное событие.
Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 9 февраля об освобождении более 600 квадратных километров в провинциях Алеппо и Идлиб от террористов в ходе военных операций, а войска, наступающие с востока провинции Идлиб, встретились с войсками, наступающими с юга провинции Алеппо. Военные освободили ключевые города Саракиб на перекрестке международных трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо) и крупный город Маарет-Нууман. Также сирийская армия установила контроль над всей трассой Дамаск-Алеппо (M5), исключение составляет только небольшой участок около города Маарет-Эн-Нууман, заблокированный турецкими военными.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
19162102
Обсудить 13
Война в СирииАлеппо (мухафаза)СирияАлеппоВ мире
Популярные комментарии
Лучшая новость за день. Вперед, Сирия! Вперед, Россия!
16 февраля, 20:43
Валерий Камаев
4550003
тут ошибка в названии статьи - следовало упомянуть "Сирия... ОПЯТЬ". тогда будет все соответствовать.
16 февраля, 20:53
давно живу,ёлочка нравится,8БАН,9ЖИЗНЬ Тэн
6210312
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