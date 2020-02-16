СМИ сообщили об освобождении от боевиков населенных пунктов в Алеппо

КАИР, 16 фев – РИА Новости. Сирийская армия в воскресенье установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг города Алеппо впервые с 2012 года, тем самым обезопасив его от ставших уже регулярными артобстрелов боевиков, передает телеканал al-Mayadeen.
"Сирийская армия полностью обезопасила город Алеппо после того, как захватила контроль над промзоной Лирмун (на северо-западе – ред.)", - передает телеканал.
Алеппо был освобожден от боевиков в 2016 году, однако засевшие в пригородах террористы на протяжении последних лет регулярно обстреливали жилые кварталы Алеппо, что приводило к жертвам среди мирного населения и значительному материальному ущербу.
По данным гостелеканала Сирии Ikhbariya, за воскресенье армия освободила 23 деревни в провинции Алеппо на фоне отступления из них боевиков. Среди ключевых освобожденных деревень – Анадан и Биянун, расположенные к северу от Алеппо на трассе 214, ведущей в турецкий город Газиантеп.
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На западе от Алеппо армия закрепилась в населенных пунктах аль-Хута, Башкатин и Бшантара.
Гостелевидение САР демонстрирует кадры из Алеппо, улицы которого заполнили радостные жители, размахивающие флагами Сирии и празднующие данное событие.
Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 9 февраля об освобождении более 600 квадратных километров в провинциях Алеппо и Идлиб от террористов в ходе военных операций, а войска, наступающие с востока провинции Идлиб, встретились с войсками, наступающими с юга провинции Алеппо. Военные освободили ключевые города Саракиб на перекрестке международных трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо) и крупный город Маарет-Нууман. Также сирийская армия установила контроль над всей трассой Дамаск-Алеппо (M5), исключение составляет только небольшой участок около города Маарет-Эн-Нууман, заблокированный турецкими военными.
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