СМИ сообщили об освобождении от боевиков населенных пунктов в Алеппо

КАИР, 16 фев – РИА Новости. Сирийская армия в воскресенье установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг города Сирийская армия в воскресенье установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг города Алеппо впервые с 2012 года, тем самым обезопасив его от ставших уже регулярными артобстрелов боевиков, передает телеканал al-Mayadeen

"Сирийская армия полностью обезопасила город Алеппо после того, как захватила контроль над промзоной Лирмун (на северо-западе – ред.)", - передает телеканал.

Алеппо был освобожден от боевиков в 2016 году, однако засевшие в пригородах террористы на протяжении последних лет регулярно обстреливали жилые кварталы Алеппо, что приводило к жертвам среди мирного населения и значительному материальному ущербу.

По данным гостелеканала Сирии Ikhbariya, за воскресенье армия освободила 23 деревни в провинции Алеппо на фоне отступления из них боевиков. Среди ключевых освобожденных деревень – Анадан и Биянун, расположенные к северу от Алеппо на трассе 214, ведущей в турецкий город Газиантеп.

На западе от Алеппо армия закрепилась в населенных пунктах аль-Хута, Башкатин и Бшантара.

Гостелевидение САР демонстрирует кадры из Алеппо, улицы которого заполнили радостные жители, размахивающие флагами Сирии и празднующие данное событие.