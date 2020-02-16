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2020-02-16T18:39+0300
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Косачев заявил, что Евросоюзу не хватает самостоятельности
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РИА Новости

Косачев заявил, что Евросоюзу не хватает самостоятельности

18:39 16.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняКонстантин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Евросоюзу не хватает не силы, а самостоятельности и решительности в действиях, заявил российский сенатор Константин Косачев, комментируя выступление верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
Боррель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Европе нужно не просто комментировать, выражать озабоченность, но также демонстрировать готовность к действию, "привыкнуть говорить на языке мощи". Пока же, отметил он, в сфере безопасности и урегулировании конфликтов Европе удается немногое.
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"Евросоюзу не хватает не силы, а самостоятельности. И пока он послушно следует в фарватере "старшего брата", который уже применяет вторичные санкции против своих же европейских партнеров, его сила будет работать не на саму Европу и не общее благо, а на интересы Вашингтона", - написал Косачев на своей странице в Facebook.
По словам сенатора, заявление Борреля не вызывало бы возражений, если бы Россия и ЕС понимали под действиями одно и то же: самостоятельность и способность вносить свой вклад в решение общих проблем.
"Да, иногда нужно проявлять силу и решительность. Например, когда страны ЕС выступили гарантами соглашения между властью и оппозицией в 2014 году в Киеве – но потом позорно ретировались, дав совершиться конституционному госперевороту и последовавшей гражданской войне. Там бы как раз жесткость пригодилась, и это спасло бы 13 тысяч жизней на Украине", - подчеркнул Косачев.
По его словам, решительнее нужно было действовать, когда США в одностороннем порядке вышли из двух важнейших соглашений – по Иранской ядерной программе и по РСМД. Также твердость нужна была, когда США блокировали реализацию столь нужного Европе "Северного потока-2", отметил российский политик.
"Но это не значит, что, когда нужно четко следовать за США, Брюссель не вспоминает язык силы. Напротив – против России другого языка давно уже не используется. Только санкции и угрозы, за исключением реплик отдельных политиков", - отметил Косачев.
В воскресенье в столице Баварии завершила свою работу 56-я Мюнхенская конференция по безопасности. В форуме, который прошел 14-16 февраля, приняли участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Санкции США против "Северного потока — 2"Выход США из договора о РСМДЖозеп БоррельВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Северный поток — 2Договор о РСМДЕвросоюзМюнхенская конференция по безопасностиКонстантин КосачевРоссияСШАВ мире
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