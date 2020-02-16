Косачев заявил, что Евросоюзу не хватает самостоятельности

"Да, иногда нужно проявлять силу и решительность. Например, когда страны ЕС выступили гарантами соглашения между властью и оппозицией в 2014 году в Киеве – но потом позорно ретировались, дав совершиться конституционному госперевороту и последовавшей гражданской войне. Там бы как раз жесткость пригодилась, и это спасло бы 13 тысяч жизней на Украине", - подчеркнул Косачев.