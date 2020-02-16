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В Крыму назвали концепцию нового герба Белоруссии странной
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РИА Новости

В Крыму назвали концепцию нового герба Белоруссии странной

18:26 16.02.2020 (обновлено: 23:57 16.02.2020)
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© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкБаннер с гербом Белоруссии в Минске
Баннер с гербом Белоруссии в Минске
© РИА Новости / Егор Еремов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец назвал странным, что в проекте нового герба Белоруссии смещено очертание земного шара с России в сторону Европы.
Ранее сообщалось, что в проекте нового герба Белоруссии очертание земного шара сместится с России в сторону Европы, об этом свидетельствует его изображение в законопроекте, который корректирует законодательство республики о госсимволах. При этом министр юстиции Белоруссии Олег Слижевский рассказал, что изменения связаны с возникновением вопросов к гербу и неоднократными обращениями граждан, которые предлагали внести корректировки в его изображение.
"В целом мне новая цветовая гамма нравится больше, она не такая токсичная. Но также хотелось бы посмотреть список граждан, которые так сильно захотели повернуть земной шар на гербе и узнать, были ли альтернативные обращения. Пока концепция выглядит весьма странно, учитывая братские отношения между нашими странами. Надеюсь, что в этом проекте нет места политике", — сказал Чегринец РИА Новости.
По его мнению, если есть планы вносить изменения в один из основных символов государства, то стоит прежде всего спросить мнение граждан по этому поводу.
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