Роухани рассказал об отношениях Ирана с Россией и Китаем

ТЕГЕРАН, 16 фев - РИА Новости. Москва и Пекин поддерживают хороший уровень отношений с Тегераном, несмотря на санкции Вашингтона, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани в ходе пресс-конференции.
"Наши отношения с Китаем всегда находились на хорошем уровне. В текущих тяжелых условиях санкций и тяжелом давлении, который оказывается на народ Ирана, правительство Китая сохранило дружественные отношения, в особенности по сохранению ядерной сделки, международным переговорам, в Совбезе ООН. По тем вопросам, по которым мы должны быть вместе, Китай и Россия сохранили очень хорошие отношения с Ираном", - сказал Роухани, чье выступление транслировало иранское телевидение.
Говоря о ближайших перспективах ядерной сделки, он указал, что ничего с ней не произойдет, однако призвал европейские страны выполнять взятые на себя обязательства. В таком случае, вновь повторил президент, Иран вернется к выполнению своих.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики, в том числе вторичных - против других стран, ведущих бизнес с Тегераном. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, потребовав от сторон сделки выполнять взятые на себя обязательства по сотрудничеству с Ираном.