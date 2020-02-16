Роухани рассказал об отношениях Ирана с Россией и Китаем

"Наши отношения с Китаем всегда находились на хорошем уровне. В текущих тяжелых условиях санкций и тяжелом давлении, который оказывается на народ Ирана, правительство Китая сохранило дружественные отношения, в особенности по сохранению ядерной сделки, международным переговорам, в Совбезе ООН. По тем вопросам, по которым мы должны быть вместе, Китай и Россия сохранили очень хорошие отношения с Ираном", - сказал Роухани, чье выступление транслировало иранское телевидение.