Сербский пенсионер отправился пешком в Москву на парад 9 мая

БЕЛГРАД, 16 фев – РИА Новости. Семидесятидвухлетний житель Сербии отправился пешком в Москву через Венгрию, Польшу и Белоруссию, чтобы 9 мая посмотреть парад Победы, он также рассчитывает увидеть президента РФ Владимира Путина.
Милован Милутинович в свои 72 года из города Ужице на западе Сербии - обладатель черного пояса по карате (5 дан), призер национальных соревнований по бодибилдингу, а также студент факультета физической культуры в Нови-Саде, где планирует написать научный труд. До 9 мая он планирует пройти пешком 2 тысячи 640 километров из родного города до Красной площади, к чему готовился шесть месяцев.
"Планирую проходить по 40 километров в день. Маршрут: Ужице-Валево-Белград-Будапешт-Краков-Минск-Москва. Я готов, и ничего не опасаюсь, кроме морозов", - цитирует Милутиновича портал B92.
"Попытаюсь на День победы над фашизмом 9 мая оказаться в Москве и пожать руку президенту Владимиру Путину, которого очень уважаю", - отметил серб.
Вышел он из Ужице в субботу.
Ранее мужчина дважды побил рекорд Гиннеса, когда пришел пешком на Олимпиаду в Лондоне 2012 года, преодолев 2,5 тысячи километров из Сербии.