Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-16T18:19+0300
https://ria.ru/20200216/1564846656.html
Сербский пенсионер отправился пешком в Москву на парад 9 мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/155338/78/1553387817_0:100:3277:1943_1036x0_80_0_0_ceca8844d678d729c737b4b830f7d803.jpg
РИА Новости

Сербский пенсионер отправился пешком в Москву на парад 9 мая

18:19 16.02.2020
6048
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТанки Т-72Б3 на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Танки Т-72Б3 на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 16 фев – РИА Новости. Семидесятидвухлетний житель Сербии отправился пешком в Москву через Венгрию, Польшу и Белоруссию, чтобы 9 мая посмотреть парад Победы, он также рассчитывает увидеть президента РФ Владимира Путина.
Милован Милутинович в свои 72 года из города Ужице на западе Сербии - обладатель черного пояса по карате (5 дан), призер национальных соревнований по бодибилдингу, а также студент факультета физической культуры в Нови-Саде, где планирует написать научный труд. До 9 мая он планирует пройти пешком 2 тысячи 640 километров из родного города до Красной площади, к чему готовился шесть месяцев.
"Планирую проходить по 40 километров в день. Маршрут: Ужице-Валево-Белград-Будапешт-Краков-Минск-Москва. Я готов, и ничего не опасаюсь, кроме морозов", - цитирует Милутиновича портал B92.
"Попытаюсь на День победы над фашизмом 9 мая оказаться в Москве и пожать руку президенту Владимиру Путину, которого очень уважаю", - отметил серб.
Вышел он из Ужице в субботу.
Ранее мужчина дважды побил рекорд Гиннеса, когда пришел пешком на Олимпиаду в Лондоне 2012 года, преодолев 2,5 тысячи километров из Сербии.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
1 февраля, 21:35
Правящая партия выступила против поездки Кальюлайд в Россию на 9 мая
18325103
Обсудить 3
Владимир ПутинМоскваСербияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Поступок достойный уважения. ДайтБог ему сил на дорогу и удачи. Ждём на параде!
16 февраля, 18:24
ttrit77
3900000
Рекомендуем
Баннер с гербом Белоруссии в Минске
В Крыму назвали концепцию нового герба Белоруссии странной
Президент Ирана Хасан Роухани во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. 9 июня 2018
Роухани рассказал об отношениях Ирана с Россией и Китаем
Сооснователь британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Смирнов объяснил сравнение гражданских жен с проститутками
Коктейли
Хирург рассказал об опасности цирроза печени из-за легкого алкоголя
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса
Капкейки
СМИ: в Москве девушка умерла на конкурсе по поеданию пирожных
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах
Капкейки
В баре рассказали о гибели девушки во время поедания пирожных
В.Путин
Переводчики Путина рассказали о работе с президентом
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
Посол России в Турции получил новые угрозы из-за Сирии
Вид на канал Грибоедова, дом Зингера и Казанский собор с купола собора Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.
В Петербурге спасли молодого человека, провалившегося под лед
Интернет-портал Кинопоиск 
"Кинопоиск" объяснил появление на сайте карты с украинским Крымом
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
Источник: расстрелявший семью в Калининграде мужчина оставил записку
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев оценил слова протоиерея Смирнова о гражданских женах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:26"Край космоса": НАСА показало, как выглядят самые высокие облака
02:21В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус
02:15Ради дочери Тимати решил записать трек на испанском языке
02:05В Праге активисты собирают подписи против площади Бориса Немцова
01:58Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье
01:56Главы МИД ЕС обсудят Ливию, Сирию и ближневосточный процесс
01:54В Хубэе число жертв коронавируса выросло до 1 696 человек
01:43Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
01:35Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
01:21Эксперты "Валдая" обсудят Ближний Восток в эпоху перемен
01:17Анна Семенович ответила на сообщения о "шокирующей народ фотографии"
01:06В Москве похоронят Героя России разведчика Алексея Ботяна
00:58В РПЦ отреагировали на сравнение гражданских жен с "проститутками"
00:56В столице ДР Конго пятнадцать человек погибли в ДТП
00:48В Карелии автобус с туристами съехал в кювет
00:46СМИ предупредило об "эпидемии" краж персональных данных россиян
00:40Названы лучшие российские регионы по качеству жизни
00:31В Северной Македонии распустили парламент
00:20Под Хабаровском горит здание на железнодорожной станции
00:10Россия выполнит полет над Грецией, а США над Россией и Белоруссией
Лента новостейМолния