Сербский пенсионер отправился пешком в Москву на парад 9 мая

Милован Милутинович в свои 72 года из города Ужице на западе Сербии - обладатель черного пояса по карате (5 дан), призер национальных соревнований по бодибилдингу, а также студент факультета физической культуры в Нови-Саде, где планирует написать научный труд. До 9 мая он планирует пройти пешком 2 тысячи 640 километров из родного города до Красной площади, к чему готовился шесть месяцев.