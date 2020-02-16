Роухани назвал коронавирус незваным гостем

ТЕГЕРАН, 16 фев – РИА Новости. Коронавирус стал незваным гостем, Тегеран считает необходимым совместные меры против его распространения, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани

"Весьма сожалеем, что дорогой народ Китая оказался в затруднительном положении из-за этого незваного вируса, незваного гостя, который и в других местах давит на народ", - сказал он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась иранским телевидением.

Он отметил усилия Китая в информировании общественности и меры по нераспространению этого вируса, указав на то, что Китай ответственно подходит к борьбе с вирусом.

"Мы убеждены, что все должны поддерживать друг друга в этом весьма печальном событии, чтобы преодолеть его", - добавил Роухани.

В Иране на данный момент нет официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. При этом было несколько подозрений на заболевание, а в СМИ проходила информация о гибели, связанной с коронавирусом, что власти не подтвердили.

По мере распространения вируса Тегеран принял решение приостановить авиасообщение с Китаем, а также помещать в карантин лиц, прибывающих в Иран, отправным пунктом которых был Китай.