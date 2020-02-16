Роухани назвал коронавирус незваным гостем

ТЕГЕРАН, 16 фев – РИА Новости. Коронавирус стал незваным гостем, Тегеран считает необходимым совместные меры против его распространения, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.
"Весьма сожалеем, что дорогой народ Китая оказался в затруднительном положении из-за этого незваного вируса, незваного гостя, который и в других местах давит на народ", - сказал он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась иранским телевидением.
Он отметил усилия Китая в информировании общественности и меры по нераспространению этого вируса, указав на то, что Китай ответственно подходит к борьбе с вирусом.
"Мы убеждены, что все должны поддерживать друг друга в этом весьма печальном событии, чтобы преодолеть его", - добавил Роухани.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
В Иране на данный момент нет официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. При этом было несколько подозрений на заболевание, а в СМИ проходила информация о гибели, связанной с коронавирусом, что власти не подтвердили.
По мере распространения вируса Тегеран принял решение приостановить авиасообщение с Китаем, а также помещать в карантин лиц, прибывающих в Иран, отправным пунктом которых был Китай.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название–COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665.