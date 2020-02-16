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В Брянске эвакуировали посетителей ТЦ из-за короткого замыкания
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РИА Новости

В Брянске эвакуировали посетителей ТЦ из-за короткого замыкания

17:54 16.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМЧС России
МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Сигнализация сработала в брянском ТЦ "Европа", из которого были эвакуированы 250 человек, сообщает областной ГУ МЧС.
Как сообщает ведомство, в Фокинском районе Брянска на проспекте Московский 49В в 15.59 поступило сообщение о срабатывании сигнализации в ТЦ "Европа".
"Персоналом объекта эвакуировано 250 человек. Пострадавших нет. Произошло короткое замыкание без последующего горения ", - говорится в сообщении.
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30 марта 2018, 08:00
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