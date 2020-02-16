В Брянске эвакуировали посетителей ТЦ из-за короткого замыкания

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Сигнализация сработала в брянском ТЦ "Европа", из которого были эвакуированы 250 человек, сообщает областной ГУ МЧС.
Как сообщает ведомство, в Фокинском районе Брянска на проспекте Московский 49В в 15.59 поступило сообщение о срабатывании сигнализации в ТЦ "Европа".
"Персоналом объекта эвакуировано 250 человек. Пострадавших нет. Произошло короткое замыкание без последующего горения ", - говорится в сообщении.
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