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В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса
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РИА Новости

В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса

17:49 16.02.2020 (обновлено: 17:52 16.02.2020)
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© REUTERS / China DailyСотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
© REUTERS / China Daily
ПЕКИН, 16 фев – РИА Новости. Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в воскресенье в восточной китайской провинции Чжэцзян, сообщило правительство города Тайчжоу.
Как говорится в заявлении правительства в соцсети WeChat, речь идет о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan.
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"15 февраля препарат "Фавэйлавэй" (прежнее название Favipiravir или "Фапилавэй"), разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок. Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса", - указано в заявлении правительства города.
Отмечается, что лекарство, которое в воскресенье было запущено в производство, может сыграть важную роль в лечении и профилактике заболевания. Название препарата на латинском языке в заявлении не приводится, однако в распространённых в интернете фотографиях лицензии на производство значится Favipiravir, при том, что в китайском названии изменен один иероглиф (новое название 法维拉韦 – прежнее название 法匹拉韦).
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Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir (ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир), во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса. Он также указал, что Китай применяет различные технологические подходы, чтобы ускорить разработку вакцины от нового типа коронавируса, а ряд вакцин уже тестируют на животных.
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Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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