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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-16T17:42+0300
https://ria.ru/20200216/1564846075.html
Асад: враждебные Сирии государства продолжают защищать террористов
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РИА Новости

Асад: враждебные Сирии государства продолжают защищать террористов

17:42 16.02.2020
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© SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© SANA
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил в ходе встречи в Дамаске со спикером иранского парламента Али Лариджани, что враждебные для Сирии государства продолжают попытки защитить террористов, говорится в заявлении канцелярии сирийского лидера.
Сообщается, что в ходе встречи с иранской делегацией Асад подчеркнул, что "враждебные для сирийского народа государства продолжают попытки защитить террористов, использующих мирных жителей в качестве живых щитов". Сирийский президент заявил, что это недопустимо, отметив решимость полностью освободить территорию страны от террористов.
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В свою очередь, Лариджани сообщил, что Иран продолжает поддерживать усилия Сирии по борьбе с терроризмом на ее территории, и выразил уверенность, что сирийский народ сможет полностью освободить территорию страны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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