Асад: враждебные Сирии государства продолжают защищать террористов

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент Сирии Президент Сирии Башар Асад заявил в ходе встречи в Дамаске со спикером иранского парламента Али Лариджани , что враждебные для Сирии государства продолжают попытки защитить террористов, говорится в заявлении канцелярии сирийского лидера.

Сообщается, что в ходе встречи с иранской делегацией Асад подчеркнул, что "враждебные для сирийского народа государства продолжают попытки защитить террористов, использующих мирных жителей в качестве живых щитов". Сирийский президент заявил, что это недопустимо, отметив решимость полностью освободить территорию страны от террористов.

В свою очередь, Лариджани сообщил, что Иран продолжает поддерживать усилия Сирии по борьбе с терроризмом на ее территории, и выразил уверенность, что сирийский народ сможет полностью освободить территорию страны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.