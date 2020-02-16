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Посол России в Турции получил новые угрозы из-за Сирии
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РИА Новости

Посол России в Турции получил новые угрозы из-за Сирии

17:40 16.02.2020 (обновлено: 21:15 16.02.2020)
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© Фото предоставлено посольством РФ в ТурцииПосол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
© Фото предоставлено посольством РФ в Турции
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал, что в его адрес продолжают поступать угрозы.
Ранее дипломат отмечал, что последние события в сирийской провинции вызвали антироссийскую истерию в турецких соцсетях.
В комментарии "Звезде" Ерхов заявил, что пользователи Сети продолжают присылать оскорбления.

"Из последних, то, что нападало вчера вечером и сегодня утром, такие вещи, как “Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных” и “Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови” и так далее", — рассказал он.

При этом посол отметил, что информационное поле вокруг темы безопасности российских загранучреждений в последнее время "существенно подчищено".
Ерхов объяснил, что подобные высказывания игнорировать нельзя, так как они касаются не только дипломатов лично, но и России и всех ее представителей.
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"В этих вопросах нужна крайняя осторожность и крайняя щепетильность, нельзя провоцировать злобу и ненависть, разжигать вражду между народами", — заключил он.
Пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова ранее сообщила РИА Новости, что турецкие власти предприняли дополнительные меры по охране посольства России в Анкаре, с аналогичным заявлением выступил турецкий МИД. В Кремле также выразили уверенность, что Турция примет все меры для безопасности сотрудников посольства и всех до одного россиян.

Обострение в Идлибе

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
В конце января сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.
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В начале февраля Турция сообщила о гибели восьми военнослужащих в результате обстрела со стороны Сирии. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, жертвами ответных ударов стали 76 сирийских солдат. Глава государства отмечал, что обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать давление на сирийского лидера Башара Асада, чтобы правительственные войска прекратили наступление в Идлибе и отошли до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов. В противном случае Эрдоган пригрозил военным ответом.
В понедельник турецкие власти также заявили о пяти погибших при обстреле наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии.
Эрдоган обвинил Россию и Сирию в обстреле мирных жителей в Идлибе. Москва эти обвинения отвергла и подчеркнула, что причиной обострения в сирийской провинции стало невыполнение Анкарой своих обязательств. В Минобороны также отметили, что оружие для боевиков поступает из Турции.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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Алексей ЕрховВойна в СирииТурцияСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Не даром говорили старики: не верь турку
16 февраля, 17:57
Viktor Neimann
12500003
Турция и Китай братья России. Нужно быстрей строить Турции АЭС за счет России потому что Эрдоган скоро посла выгонет или самолет опять собьет.
16 февраля, 18:22
Алёшка Тутуев
521303052
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