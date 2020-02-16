Посол России в Турции получил новые угрозы из-за Сирии

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Посол Турции Посол России Алексей Ерхов рассказал, что в его адрес продолжают поступать угрозы.

Ранее дипломат отмечал, что последние события в сирийской провинции вызвали антироссийскую истерию в турецких соцсетях.

В комментарии " Звезде " Ерхов заявил, что пользователи Сети продолжают присылать оскорбления.

"Из последних, то, что нападало вчера вечером и сегодня утром, такие вещи, как “Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных” и “Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови” и так далее", — рассказал он.

При этом посол отметил, что информационное поле вокруг темы безопасности российских загранучреждений в последнее время "существенно подчищено".

Ерхов объяснил, что подобные высказывания игнорировать нельзя, так как они касаются не только дипломатов лично, но и России и всех ее представителей.

"В этих вопросах нужна крайняя осторожность и крайняя щепетильность, нельзя провоцировать злобу и ненависть, разжигать вражду между народами", — заключил он.

Пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова ранее сообщила РИА Новости, что турецкие власти предприняли дополнительные меры по охране посольства России в Анкаре, с аналогичным заявлением выступил турецкий МИД. В Кремле также выразили уверенность, что Турция примет все меры для безопасности сотрудников посольства и всех до одного россиян.

Обострение в Идлибе

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

В конце января сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.

В начале февраля Турция сообщила о гибели восьми военнослужащих в результате обстрела со стороны Сирии. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, жертвами ответных ударов стали 76 сирийских солдат. Глава государства отмечал, что обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать давление на сирийского лидера Башара Асада, чтобы правительственные войска прекратили наступление в Идлибе и отошли до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов. В противном случае Эрдоган пригрозил военным ответом.

В понедельник турецкие власти также заявили о пяти погибших при обстреле наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии.

Эрдоган обвинил Россию и Сирию в обстреле мирных жителей в Идлибе. Москва эти обвинения отвергла и подчеркнула, что причиной обострения в сирийской провинции стало невыполнение Анкарой своих обязательств. В Минобороны также отметили, что оружие для боевиков поступает из Турции.