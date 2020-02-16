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Президент Ирана призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности
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РИА Новости

Президент Ирана призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности

17:08 16.02.2020 (обновлено: 17:31 16.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
 Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГЕРАН, 16 фев – РИА Новости. Отказываться от сочинских договоренностей по Сирии нельзя, переговоры по сирийскому урегулированию должны продолжаться, заявил президент Ирана Хасан Роухани на фоне обострившейся обстановке в Идлибе.
"На наш взгляд, мы не должны отказывать от сочинских договоренностей и процесса. Я очень хочу, чтобы правительство Турции уважало те договоренности, которые мы совместно заключили", - сказал Роухани в ходе пресс-конференции.
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"Господин (президент Турции Реджеп – ред.) Эрдоган на всех встречах открыто указывал на две вещи – на единство Сирии и то, что вся сирийская территория страны должна находиться под контролем правительства Сирии", - сказал он.
Он также выразил надежду, что переговоры в астанинском формате продолжатся, заявив, что ожидает и дальнейших саммитов России, Ирана и Турции по Сирии, следующий из которых пройдет в Иране.
На фоне обострившейся напряженности в Идлибе при продвижении сирийской армии и обеспокоенности Турции в этой связи Тегеран заявлял о готовности помочь сторонам решить проблемы.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Организация, запрещенная в России
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