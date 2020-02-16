Чавушоглу отметил уменьшение влияния Запада на глобальную политику

По его словам, мировой силой становится Азия, "в руках которой более 50% экономики, и эта цифра растет".

Турецкий министр отметил, что если Запад хочет сохранить свои позиции в мире, ему нужно серьезно пересмотреть политику и приложить большие усилия для сохранения собственных ценностей.