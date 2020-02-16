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2020-02-16T16:54+0300
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Чавушоглу отметил уменьшение влияния Запада на глобальную политику
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РИА Новости

Чавушоглу отметил уменьшение влияния Запада на глобальную политику

16:54 16.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 16 фев – РИА Новости. Западные страны теряют своё влияние на глобальную политику, падает и доверие к ним из-за двойных стандартов, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в воскресенье.
"В глобальной мировой системе вес и влияние Запада уменьшаются. Он зациклен только на себе, там нет консенсуса. Вторая причина уменьшения влияния Запада в том, что он начал разрушать собственные принципы, на которых стоит, - демократии, прав человека. Стали проявляться исламофобия и политика двойных стандартов. Поэтому начало падать и доверие к политике Запада", - сказал Чавушоглу турецким журналистам в Мюнхене, где он принял участие в конференции по безопасности. Трансляцию вел телеканал NTV.
Мюнхенская конференция по безопасности
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По его словам, мировой силой становится Азия, "в руках которой более 50% экономики, и эта цифра растет".
Турецкий министр отметил, что если Запад хочет сохранить свои позиции в мире, ему нужно серьезно пересмотреть политику и приложить большие усилия для сохранения собственных ценностей.
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Мевлют ЧавушоглуМюнхенская конференция по безопасностиАзияМюнхенВ мире
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