Роухани прокомментировал предстоящую президентскую кампанию в США

ТЕГЕРАН, 16 фев – РИА Новости. Каких-либо предпочтений относительно кандидатов в предстоящих президентских выборах США у Тегерана нет, американцы сами должны выбрать, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.
"Для нас важно, чтобы американские чиновники и чиновники в Белом доме поменяли свое мышление, насчет смены (американского) режима не знаю, но мышление менять нужно", - сказал он в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о "смене режима в США".
"Они должны выбрать то, что пойдет на пользу американскому народу и другим нациям. У меня нет какого-либо определенного взгляда ни на какую-либо партию, ни на какого-либо определенного человека", - добавил Роухани, комментируя вопрос о кандидатуре демократа Берни Сандерса.
Пресс-конференция транслировалась иранским телевидением.
Президент Ирана также выразил мнение, что США не стремятся к войне, поскольку понимают, что это нанесет вред им самим, это понимает и президент США Дональд Трамп, поскольку война лишит его шансов на победу на выборах.
Следующие президентские выборы в Соединенных Штатах Америки состоятся в ноябре 2020 года, Трамп уже заявил о своем желании избираться на второй срок.