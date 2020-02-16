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В баре рассказали о гибели девушки во время поедания пирожных
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РИА Новости

В баре рассказали о гибели девушки во время поедания пирожных

16:45 16.02.2020 (обновлено: 17:34 16.02.2020)
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© Depositphotos / KzenonКапкейки
Капкейки
© Depositphotos / Kzenon
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Погибшая девушка пришла в бар отдохнуть, она не собиралась участвовать в конкурсе, рассказал администратор заведения Александр.
Ранее газета "Комсомольская правда" сообщила со ссылкой на источники, что посетительница одного из московских баров умерла, подавившись во время конкурса поедания пирожных.
"После конкурса они с подругой начали общаться, и ей резко стало плохо. Она упала, и все. Ей начали делать искусственное дыхание и вызвали скорую", — заявил Александр в комментарии телеканалу РЕН ТВ.
По словам мужчины, позже выяснилось, что девушка страдала от болезни сердца.
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Во Владимире умер победитель конкурса по поеданию блинов
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МоскваРоссияПроисшествия
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Если в конкурсе требовалось съесть опасное для жизни количество пирожных, тогда это статья о преступной халатности.
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