Италия направит самолет за своими гражданами с Diamond Princess

"Мы занялись 35 итальянцами, заблокированными на борту Diamond Princess в Японии. Сегодня могу сказать, что за ними вылетит рейс", - написал он в своем Facebook.

Ди Майо напомнил, что накануне в Италию вернулся последний итальянец, находившийся в китайском городе Ухань. 17-летний подросток по имени Никколо, как сообщили медики, помещен под карантин, анализы выявили отсутствие следов коронавируса в его организме.

Кроме того, позднее в общении журналистами Ди Майо подчеркнул, что на борту судна ежедневно происходят новые случаи заболевания, а большая часть итальянцев являются членами его экипажа.

"Итальянцы с Diamond Princess вернутся домой на военном самолете. Это наш приоритет", - заявил глава итальянского МИД.