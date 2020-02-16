Италия направит самолет за своими гражданами с Diamond Princess

РИМ, 16 фев - РИА Новости. Италия намерена эвакуировать своих граждан со стоящего на карантине в Японии круизного лайнера Diamond Princess, сообщил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.
"Мы занялись 35 итальянцами, заблокированными на борту Diamond Princess в Японии. Сегодня могу сказать, что за ними вылетит рейс", - написал он в своем Facebook.
Ди Майо напомнил, что накануне в Италию вернулся последний итальянец, находившийся в китайском городе Ухань. 17-летний подросток по имени Никколо, как сообщили медики, помещен под карантин, анализы выявили отсутствие следов коронавируса в его организме.
Кроме того, позднее в общении журналистами Ди Майо подчеркнул, что на борту судна ежедневно происходят новые случаи заболевания, а большая часть итальянцев являются членами его экипажа.
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"Итальянцы с Diamond Princess вернутся домой на военном самолете. Это наш приоритет", - заявил глава итальянского МИД.
Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили корабль на карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна находятся 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. На лайнере 355 человек заразились коронавирусом.