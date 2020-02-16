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Роухани заявил о готовности к диалогу Саудовской Аравией
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РИА Новости

Роухани заявил о готовности к диалогу Саудовской Аравией

16:28 16.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи в Анкаре с президентом РФ Владимиром Путиным
 Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи в Анкаре с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТЕГЕРАН, 16 фев – РИА Новости. Тегеран готов обсуждать с Эр-Риядом существующие проблемы, ждет Саудовскую Аравию, подтвердил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.
"У нас нет какой-либо нерешаемой проблемы с Саудовской Аравией. Как только Саудовская Аравия будет готова, возможно обсудить существующие у нас вопросы. Конечно, наиболее важный вопрос в регионе – это проблема Йемена", - сказал он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась иранским телевидением.
По его словам, Эр-Рияд совершил крупную ошибку по отношению к Йемену, начав военные действия против этой страны.
В Йемене с 2015 года продолжаются бои между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, которого поддерживает арабская коалиция, и хуситами. Войскам на стороне Хади при помощи сил ОАЭ удалось отбить юг Йемена и его столицу Аден у мятежников, но северные провинции страны по-прежнему остаются под контролем хуситов.
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Хасан РоуханиСаудовская АравияЙеменИранВ мире
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