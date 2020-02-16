Роухани заявил о готовности к диалогу Саудовской Аравией

В Йемене с 2015 года продолжаются бои между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, которого поддерживает арабская коалиция, и хуситами. Войскам на стороне Хади при помощи сил ОАЭ удалось отбить юг Йемена и его столицу Аден у мятежников, но северные провинции страны по-прежнему остаются под контролем хуситов.