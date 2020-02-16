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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-02-16T16:16+0300
https://ria.ru/20200216/1564844264.html
Иран отказался вести переговоры с США под давлением
https://cdn24.img.ria.ru/images/155874/83/1558748346_0:8:2446:1384_1036x0_80_0_0_a001d8ede7a24906bfa255805c8b6f2f.jpg
РИА Новости

Иран отказался вести переговоры с США под давлением

16:16 16.02.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Ирана Хасан Рухани
Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 16 фев – РИА Новости. Тегеран не станет вести переговоры с США под давлением, Вашингтону следует сначала снять санкции, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.
"Если США вернутся в ядерную сделку, снимут санкции, то они могут в рамках группы "5+1" вести переговоры. До тех пор, пока этого не произошло, возможности для переговоров существовать не будет", - сказал Роухани в ходе пресс-конференции, которая транслировалась иранским телевидением.
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Он также коснулся безопасности на Ближнем Востоке, указав, что Тегеран заинтересован в стабильном регионе, для чего официально предложил "Ормузскую мирную инициативу". По его словам, безопасность в регионе невозможно обеспечить без Ирана.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ранее заявлял, что без "покаяния" США встреча Вашингтона и Тегерана в прежнем формате "5+1" по ядерной сделке невозможна.
В то же время в Иране исключали возможность двусторонней встречи с представителями США, однако указывали, что встреча в прежнем формате возможна, но США стоит снять санкции с Ирана.
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В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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6 ноября 2019, 04:53
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Конфликт США и ИранаХасан РоуханиИранСШАВ мире
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