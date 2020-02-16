СК проверит ДТП в Саратовской области, где погиб младенец

САРАТОВ, 16 фев - РИА Новости. Следователи СК инициировали вопрос о передаче им материала проверки по факту ДТП на трассе в Саратовской области, в результате которого погиб младенец и еще четыре человека пострадали, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.
Ранее в областном управлении ГИБДД сообщили РИА Новости, что в субботу вечером на трассе Тамбов - Саратов в Татищевском районе Саратовской области столкнулись ВАЗ-21093 и "Лада Веста", после чего одна из машин опрокинулась в кювет. В результате ДТП трехмесячный пассажир ВАЗ-21093 погиб, 43-летний водитель этого автомобиля, его 26-летняя и четырехлетняя пассажирки, а также 33-летняя пассажирка "Лады Веста" с травмами госпитализированы. В ГИБДД отмечали, что дети в ВАЗ-21093 ехали без автокресел.
"Перед прокурором инициирован вопрос о передаче в производство следственных органов СК России материалов проверки по факту дорожно-транспортного происшествия в Татищевском районе, в котором погиб ребенок и пострадали еще четыре человека… В ходе проверки будет дана всесторонняя оценка обстоятельств, приведших к трагедии", - говорится в сообщении.