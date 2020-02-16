Пушкина назвала слова протоиерея о гражданских женах хайпом

"Неприятно в очередной раз слушать протоиерея Димитрия Смирнова, который хайпует на оскорблениях и бессовестных глупостях... Весь этот процесс набрасывания ладана на вентилятор не красит ни самого господина Смирнова, ни его защитников", - написала Пушкина в своем Telegram-канале.