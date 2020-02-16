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2020-02-16T16:12+0300
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Пушкина назвала слова протоиерея о гражданских женах хайпом
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РИА Новости

Пушкина назвала слова протоиерея о гражданских женах хайпом

16:08 16.02.2020 (обновлено: 16:12 16.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловОксана Пушкина
Оксана Пушкина
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Оксана Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Протоиерей Димитрий Смирнов, высказавшийся о гражданском браке, "хайпует" на оскорблениях, считает зампред комитета ГД по делам семьи Оксана Пушкина.
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества "OrthodoxBRO" сравнил гражданских жён с "бесплатными проститутками". В РПЦ заявили, что слова Смирнова не были сказаны, чтобы оскорбить кого-либо, хотя, возможно, были "излишне острыми".
Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова
Вчера, 13:14Религия и мировоззрение
Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах
"Неприятно в очередной раз слушать протоиерея Димитрия Смирнова, который хайпует на оскорблениях и бессовестных глупостях... Весь этот процесс набрасывания ладана на вентилятор не красит ни самого господина Смирнова, ни его защитников", - написала Пушкина в своем Telegram-канале.
Депутат уточнила, что времена меняются и даже политические структуры в России учатся меняться, приносить извинения и признавать ошибки, поэтому слушать подобные высказывания особенно неприятно.
Депутат фракции Справедливая Россия Елена Вторыгина
Вчера, 12:12Религия и мировоззрение
В Госдуме назвали слова протоиерея о гражданских женах оскорблением
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Оксана ПушкинаНовости - Религия и мировоззрениеПротоиерей Димитрий СмирновРусская православная церковьРоссияОбщество
Популярные комментарии
Сказал и сказал. Возбудились-то как! И СМИ раздувают как, словно это что то глобальное, архиважное и очень влияет на всех и каждого. И понеслось - кто только не отметился уже на этом. Словно специально вбрасывают тему, чтобы отвлечь. То короткая рабнеделя, то
16 февраля, 16:16
ppiligrimwl
961601029
Абсолютно согласен. Священник сказал, а "хайпует":), отмечается!, пиарится, раздувает ажиотаж вокруг его слов очередная, после Лаховой, особа из структур власти. Неладное что-то в их "консерватории" :)
16 февраля, 16:25
Александр И
81601012
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