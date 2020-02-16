Пушкина назвала слова протоиерея о гражданских женах хайпом

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Протоиерей Димитрий Смирнов, высказавшийся о гражданском браке, "хайпует" на оскорблениях, считает зампред комитета ГД по делам семьи Оксана Пушкина.
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества "OrthodoxBRO" сравнил гражданских жён с "бесплатными проститутками". В РПЦ заявили, что слова Смирнова не были сказаны, чтобы оскорбить кого-либо, хотя, возможно, были "излишне острыми".
"Неприятно в очередной раз слушать протоиерея Димитрия Смирнова, который хайпует на оскорблениях и бессовестных глупостях... Весь этот процесс набрасывания ладана на вентилятор не красит ни самого господина Смирнова, ни его защитников", - написала Пушкина в своем Telegram-канале.
Депутат уточнила, что времена меняются и даже политические структуры в России учатся меняться, приносить извинения и признавать ошибки, поэтому слушать подобные высказывания особенно неприятно.