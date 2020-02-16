В Югре завели дело после второго за месяц нападения на журналиста

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после второго за месяц нападения на журналистов в Следователи возбудили уголовное дело после второго за месяц нападения на журналистов в Ханты-Мансийском автономном округе , где сотрудник турфирмы силой отобрал флэш-карту с записью у телеоператора местной телекомпании, сообщает следственное управление СК РФ.

Телеканал "Мегаполис" из Нижневартовска ранее сообщил, что на их оператора напал сотрудник турфирмы, когда съемочная группа приехала к офису компании, чтобы снять сюжет. Представитель турагентства, по данным СМИ, схватил оператора, отобрал камеру и вытащил флэш-карту с отснятым материалом. Комментарием со стороны турфирмы по данному инциденту РИА Новости пока не располагает.

"По версии следствия, 14 февраля... при проведении съемок телевизионной программы, касающейся деятельности туристического агентства "Навигатор", сотрудник последнего применил насилие в отношении корреспондента телевизионного канала "Мегаполис" и насильно изъял у него отснятый материал, находящийся на электронном носителе", - говорится в сообщении следственного управления.

Следователи, как отмечается, выясняют все обстоятельства произошедшего.

"Следственным отделом по городу Нижневартовск... по факту применения насилия в отношении журналиста возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием", - добавили в ведомстве.

Это второй за месяц случай нападения на журналистов в Югре, получивший огласку в СМИ и ставший поводом для уголовного дела. В январе несколько мужчин напали на корреспондента телеканала "СургутИнформТВ", который пытался взять интервью у работников штрафстоянки. Следствие завело дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".