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В Югре завели дело после второго за месяц нападения на журналиста
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РИА Новости

В Югре завели дело после второго за месяц нападения на журналиста

16:05 16.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после второго за месяц нападения на журналистов в Ханты-Мансийском автономном округе, где сотрудник турфирмы силой отобрал флэш-карту с записью у телеоператора местной телекомпании, сообщает следственное управление СК РФ.
Телеканал "Мегаполис" из Нижневартовска ранее сообщил, что на их оператора напал сотрудник турфирмы, когда съемочная группа приехала к офису компании, чтобы снять сюжет. Представитель турагентства, по данным СМИ, схватил оператора, отобрал камеру и вытащил флэш-карту с отснятым материалом. Комментарием со стороны турфирмы по данному инциденту РИА Новости пока не располагает.
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"По версии следствия, 14 февраля... при проведении съемок телевизионной программы, касающейся деятельности туристического агентства "Навигатор", сотрудник последнего применил насилие в отношении корреспондента телевизионного канала "Мегаполис" и насильно изъял у него отснятый материал, находящийся на электронном носителе", - говорится в сообщении следственного управления.
Следователи, как отмечается, выясняют все обстоятельства произошедшего.
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"Следственным отделом по городу Нижневартовск... по факту применения насилия в отношении журналиста возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием", - добавили в ведомстве.
Это второй за месяц случай нападения на журналистов в Югре, получивший огласку в СМИ и ставший поводом для уголовного дела. В январе несколько мужчин напали на корреспондента телеканала "СургутИнформТВ", который пытался взять интервью у работников штрафстоянки. Следствие завело дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
В конце августа 2019 года на съемочную группу телеканала "Мегаполис" в Нижневартовске напал местный житель, который на автомобиле сбил пожилую женщину и оказался недоволен тем, что попал под прицел телекамеры. После конфликта на месте аварии он ворвался в здание телецентра и завязал стычку с одним из сотрудников. В декабре суд назначил мужчине два года лишения свободы условно.
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Следственный комитет России (СК РФ)Ханты-МансийскПроисшествия
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