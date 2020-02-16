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Задержанных украинских браконьеров арестовали на десять суток
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РИА Новости

Задержанных украинских браконьеров арестовали на десять суток

16:04 16.02.2020
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
Статуя Фемиды. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Задержанные у берегов Крыма украинские браконьеры арестованы на десять суток, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Назначен административный арест на десять суток", - говорится в сообщении.
В частности, по результатам заседания в Керченском городском суде четверо граждан Украины, задержанные накануне в Азовском море, признаны виновными в неповиновении распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности.
По данным ведомства, по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов в отношении задержанных возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (Нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов).
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Азовское мореФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымУкраинаПроисшествия
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