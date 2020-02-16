Задержанных украинских браконьеров арестовали на десять суток

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Задержанные у берегов Крыма украинские браконьеры арестованы на десять суток, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.

"Назначен административный арест на десять суток", - говорится в сообщении.

В частности, по результатам заседания в Керченском городском суде четверо граждан Украины, задержанные накануне в Азовском море, признаны виновными в неповиновении распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности.