Парижская прокуратура рассказала о задержании Павленского

Ранее сообщалось, что Павленский был задержан в субботу вечером по делу о "причинении вреда в составе банды опасным способом". По данным французских СМИ, полиция разыскивала его с 31 декабря. Сообщалось, что речь идет о жестокой драке, которая произошла в канун Нового года в доме его адвоката Хуана Бранко.

В пятницу Гриво снял свою кандидатуру с выборов мэра Парижа после появления в интернете интимных видео. Павленский, ранее получивший во Франции убежище, взял на себя ответственность за размещение этих материалов. На своей странице в Facebook он разместил ссылку на ресурс, где были выложены видео сексуального характера и фрагменты переписки, из которых невозможно определить личность автора. Однако Павленский утверждал, что речь идет о видео Гриво, которые он отправлял молодой девушке. Объясняя мотивы своих действий, Павленский отмечал, что таким образом хотел показать "лицемерие" Гриво, который строил свои предвыборную кампанию на защите семейных ценностей.