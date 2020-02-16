Парижская прокуратура рассказала о задержании Павленского

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы Парижа приостановили действие задержания российского художника-акциониста Петра Павленского по делу об участии в драке в канун Нового года, в настоящее время он считается задержанным в рамках расследования о публикации интимных видео с якобы участием экс-кандидата от президентской партии Франции на пост мэра Парижа Бенжамена Гриво, сообщает агентство Франс Пресс.
Ранее сообщалось, что Павленский был задержан в субботу вечером по делу о "причинении вреда в составе банды опасным способом". По данным французских СМИ, полиция разыскивала его с 31 декабря. Сообщалось, что речь идет о жестокой драке, которая произошла в канун Нового года в доме его адвоката Хуана Бранко.
Как сообщает агентство со ссылкой на парижскую прокуратуру, первое задержание было формально приостановлено, чтобы Павленского смогли допросить в рамках расследования публикации скандальных видеозаписей.
В пятницу Гриво снял свою кандидатуру с выборов мэра Парижа после появления в интернете интимных видео. Павленский, ранее получивший во Франции убежище, взял на себя ответственность за размещение этих материалов. На своей странице в Facebook он разместил ссылку на ресурс, где были выложены видео сексуального характера и фрагменты переписки, из которых невозможно определить личность автора. Однако Павленский утверждал, что речь идет о видео Гриво, которые он отправлял молодой девушке. Объясняя мотивы своих действий, Павленский отмечал, что таким образом хотел показать "лицемерие" Гриво, который строил свои предвыборную кампанию на защите семейных ценностей.
В субботу Гриво подал жалобу в связи с "вмешательством в личную жизнь", было начато следствие.