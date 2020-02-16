Переводчик рассказал о реакции Путина на его ошибку

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева. 10 февраля 2020

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин с пониманием относится к случайным оговоркам, рассказал второй секретарь департамента лингвистического обеспечения МИД Сергей Чудинов.

Переводчик отметил, что допустить неточность может любой специалист — главное понимать, что "конец света не наступит". Так, Чудинов признался, что Путину приходилось его поправлять.

"Бывает, да. Иногда ты просто ослышался", - сказал он в интервью программе " Москва. Кремль. Путин " на канале "Россия 1".

Переводивший главу государства советник департамента лингвистического обеспечения МИД Алексей Садыков, в свою очередь, вспомнил, как из-за усталости во время переговоров назвал не ту страну.

"Он (Путин – ред.) повернулся ко мне и строго сказал: "Слушай меня внимательно", — рассказал Садыков.

Переводчик также раскрыл подробности телефонных переговоров в рамках минского формата по Донбассу с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.