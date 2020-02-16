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Переводчик рассказал о реакции Путина на его ошибку
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РИА Новости

Переводчик рассказал о реакции Путина на его ошибку

15:53 16.02.2020 (обновлено: 15:56 16.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева. 10 февраля 2020
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева. 10 февраля 2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин с пониманием относится к случайным оговоркам, рассказал второй секретарь департамента лингвистического обеспечения МИД Сергей Чудинов.
Переводчик отметил, что допустить неточность может любой специалист — главное понимать, что "конец света не наступит". Так, Чудинов признался, что Путину приходилось его поправлять.
В.Путин
Вчера, 14:25
Переводчики Путина рассказали о работе с президентом
"Бывает, да. Иногда ты просто ослышался", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Переводивший главу государства советник департамента лингвистического обеспечения МИД Алексей Садыков, в свою очередь, вспомнил, как из-за усталости во время переговоров назвал не ту страну.

"Он (Путин – ред.) повернулся ко мне и строго сказал: "Слушай меня внимательно", — рассказал Садыков.

Переводчик также раскрыл подробности телефонных переговоров в рамках минского формата по Донбассу с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
"Предпочитал во время телефонных переговоров по минскому формату использовать английский язык. И тогда с нашей стороны привлекался переводчик английского языка", — пояснил советник департамента лингвистического обеспечения МИД.
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