Члены рабочей группы по Конституции рассказали, как обсуждают поправки

Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации

В четверг президент РФ Владимир Путин провел встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию, где выслушал инициативы ее участников.

Как отметил в интервью художественный руководитель московского театра Et Cetera Александр Калягин , иногда обсуждение бывает очень эмоциональным.

"Выясняем отношения. Иногда на высоких тонах", - рассказал он.

В состав группы входят не только политики и юристы, но и представители общественности — спортсмены, медики, деятели культуры.

"Я излагаю свои мысли так, как я их чувствую, а не так, как по закону", - сказала в интервью олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

"Мы не говорили с нашими коллегами по рабочей группе на разных языках. Они предлагали идеи, а мы придавали им юридическую огранку", - рассказала сопредседатель рабочей группы, директор института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Татьяна Хабриева.

Вместе с тем, участники группы уверены, что им удастся создать "современную конституцию".