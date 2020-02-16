Члены рабочей группы по Конституции рассказали, как обсуждают поправки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 фев - РИА Новости. Члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ рассказали в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" о том, как проходит обсуждение поправок.
В четверг президент РФ Владимир Путин провел встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию, где выслушал инициативы ее участников.
Как отметил в интервью художественный руководитель московского театра Et Cetera Александр Калягин, иногда обсуждение бывает очень эмоциональным.
"Выясняем отношения. Иногда на высоких тонах", - рассказал он.
В состав группы входят не только политики и юристы, но и представители общественности — спортсмены, медики, деятели культуры.
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"Я излагаю свои мысли так, как я их чувствую, а не так, как по закону", - сказала в интервью олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.
"Мы не говорили с нашими коллегами по рабочей группе на разных языках. Они предлагали идеи, а мы придавали им юридическую огранку", - рассказала сопредседатель рабочей группы, директор института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Татьяна Хабриева.
Вместе с тем, участники группы уверены, что им удастся создать "современную конституцию".
"Я думаю, что она станет современной. Важный аргумент в пользу нормального развития общества", - сказал в интервью программе главный кардиохирург Минздрава РФ Лео Бокерия.