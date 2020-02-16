Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-16T15:51+0300
https://ria.ru/20200216/1564843767.html
Члены рабочей группы по Конституции рассказали, как обсуждают поправки
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669812_0:180:3095:1921_1036x0_80_0_0_70a9dfc999fa0b97759318755e85c85f.jpg
РИА Новости

Члены рабочей группы по Конституции рассказали, как обсуждают поправки

15:51 16.02.2020
490
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПеред началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 фев - РИА Новости. Члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ рассказали в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" о том, как проходит обсуждение поправок.
В четверг президент РФ Владимир Путин провел встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию, где выслушал инициативы ее участников.
Герб Центральной избирательной комиссии РФ
14 февраля, 15:50
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Как отметил в интервью художественный руководитель московского театра Et Cetera Александр Калягин, иногда обсуждение бывает очень эмоциональным.
"Выясняем отношения. Иногда на высоких тонах", - рассказал он.
В состав группы входят не только политики и юристы, но и представители общественности — спортсмены, медики, деятели культуры.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
4 февраля, 14:48
Путин назвал примерные сроки рассмотрения поправок к Конституции

"Я излагаю свои мысли так, как я их чувствую, а не так, как по закону", - сказала в интервью олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

"Мы не говорили с нашими коллегами по рабочей группе на разных языках. Они предлагали идеи, а мы придавали им юридическую огранку", - рассказала сопредседатель рабочей группы, директор института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Татьяна Хабриева.
Избирательный участок
21 января, 12:30Послание президента России Федеральному собранию
Клишас рассказал о принципах голосования по поправкам в Конституцию
Вместе с тем, участники группы уверены, что им удастся создать "современную конституцию".

"Я думаю, что она станет современной. Важный аргумент в пользу нормального развития общества", - сказал в интервью программе главный кардиохирург Минздрава РФ Лео Бокерия.

700009
Обсудить 0
Лео БокерияКонституция РФАлександр КалягинВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева. 10 февраля 2020
Переводчик рассказал о реакции Путина на его ошибку
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Минтруд введет обязательную маркировку средств реабилитации инвалидов
Офис
Профессиональное заболевание доярок угрожает офисным работникам
Президент РФ Владимир Путин
Путин поприветствовал участников форума "Молодежки ОНФ" в Крыму
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
Бывшая одноклассница рассказала о застреленной в Калининграде женщине
Флаги России и ЕС
В МИД рассказали о трех условиях для улучшения отношений с Европой
Храм Святителя Николая в Москве, где мужчина во время службы ранил ножом двух человек
Эксперт предостерег от нагнетания истерии вокруг РПЦ
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин рассказал о противниках решения по питанию для школьников
В.Путин
Переводчики Путина рассказали о работе с президентом
Баннер с гербом Белоруссии в Минске
В Крыму назвали концепцию нового герба Белоруссии странной
Сейсмограф. Архивное фото
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7
Вахтанг Кипшидзе
В РПЦ оценили сравнение гражданских жен с "бесплатными проститутками"
Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines
В аэропорту Дюссельдорфа назвали причину эвакуации пассажиров самолета
Президент Ирана Хасан Рухани
Иран отказался вести переговоры с США под давлением
Коктейли
Хирург рассказал об опасности цирроза печени из-за легкого алкоголя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:26"Край космоса": НАСА показало, как выглядят самые высокие облака
02:21В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус
02:15Ради дочери Тимати решил записать трек на испанском языке
02:05В Праге активисты собирают подписи против площади Бориса Немцова
01:58Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье
01:56Главы МИД ЕС обсудят Ливию, Сирию и ближневосточный процесс
01:54В Хубэе число жертв коронавируса выросло до 1 696 человек
01:43Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
01:35Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
01:21Эксперты "Валдая" обсудят Ближний Восток в эпоху перемен
01:17Анна Семенович ответила на сообщения о "шокирующей народ фотографии"
01:06В Москве похоронят Героя России разведчика Алексея Ботяна
00:58В РПЦ отреагировали на сравнение гражданских жен с "проститутками"
00:56В столице ДР Конго пятнадцать человек погибли в ДТП
00:48В Карелии автобус с туристами съехал в кювет
00:46СМИ предупредило об "эпидемии" краж персональных данных россиян
00:40Названы лучшие российские регионы по качеству жизни
00:31В Северной Македонии распустили парламент
00:20Под Хабаровском горит здание на железнодорожной станции
00:10Россия выполнит полет над Грецией, а США над Россией и Белоруссией
Лента новостейМолния