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2020-02-16T18:34+0300
https://ria.ru/20200216/1564843695.html
В МИД рассказали о трех условиях для улучшения отношений с Европой
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РИА Новости

В МИД рассказали о трех условиях для улучшения отношений с Европой

15:50 16.02.2020 (обновлено: 18:34 16.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Налаживание диалога между Россией и европейскими странами станет возможным, если НАТО и Евросоюз изменят свою политику по отношению к Москве. Об этом замглавы российского МИД Александр Грушко рассказал РБК на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, Европа должна предпринять конкретные меры по улучшению отношений с Россией и изменить свой системный подход к диалогу.
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Как считает Грушко, в первую очередь Европейскому союзу следует проявить больше конкретики в выстраивании взаимодействия с российской стороной. Дипломат раскритиковал пять принципов ЕС в отношении Москвы, которые организация утвердила в 2016 году. Министры иностранных дел государств — членов ЕС обозначили, что характер диалога с Россией может измениться после выполнения минских договоренностей, улучшения отношений со странами "Восточного партнерства" и Центральной Азии, укрепления устойчивости Евросоюза, восстановления сотрудничества с Москвой по внешнеполитическим вопросам, а также развития "контактов между людьми и обмена".

"Эти принципы даже с самой большой натяжкой нельзя охарактеризовать как какую-то стратегию или внятную политику в отношении России", — сказал он.

Во-вторых, НАТО должно отказаться от попыток втянуть Москву в систему безопасности времен холодной войны, а также перестать фокусироваться на политике сдерживания, подчеркнул Грушко. Он заметил, что альянс отказался от проектов, которые способствовали улучшению безопасности "не только государств — членов совета Россия — НАТО, но и граждан, обществ в этих странах".
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По мнению замглавы МИД, наращивание военного потенциала Североатлантического альянса в восточной Европе — бессмысленное расходование средств. Он пояснил, что реальных рисков в этом регионе не существует, а угрозы безопасности "находятся на южной периферии".
"И вот вместо того, чтобы объединять усилия в борьбе с этими совместными рисками, продолжается эта мини-холодная война", — заявил дипломат.
В-третьих, Грушко также призвал европейские государства проявить самостоятельность в выстраивании диалога с Москвой и "пересмотреть свои подходы", а не оглядываться на США.
Он добавил, что дискуссии на конференции в Мюнхене дают понять, что создание системы глобальной безопасности без участия России бесперспективно.
"Все больше людей понимают, что безопасности без России быть не может, а безопасности против России не получится, а поэтому надо каким-то образом находить пути взаимодействия", — заключил Грушко.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОЕвросоюзМюнхенская конференция по безопасностиАлександр ГрушкоМоскваЕвропаРоссияМюнхенСШАВ мире
Популярные комментарии
Три условия для улучшения отношений с Европой: 1) Йеллоустоун, 2) Лонг-Велли, 3) Разлом Сан-Андреас.
16 февраля, 16:18
MYMake Yellowstone Great Again
10231201482
Зачем нам хорошие отношения с Европой ? они уже были в 90-х.
16 февраля, 16:08
Даша Рудник
154540122
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