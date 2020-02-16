Хирург рассказал об опасности цирроза печени из-за легкого алкоголя

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян в беседе с "Говорит Москва" предупредил, что цирроз печени возникает вне зависимости от крепости алкогольных напитков.
Он отметил, что вопрос также заключается в количестве и длительности употребления алкоголя.
Врач привел в пример одного из пациентов, который ежедневно употреблял легкие алкогольные напитки. В течение какого-то времени у него сформировался цирроз. Хирург не исключил, что могли существовать и другие факторы, повлиявшие на течение болезни. Однако он подчеркнул, что злоупотребление алкогольным напитком имело место.
"Очень тяжелые пивные циррозы. Нет такого понятия, что вредно, а что полезно", — пояснил врач.
Манукьян подчеркнул, что любой алкоголь оказывает токсическое воздействие на организм и может привести к циррозу.
11 января, 18:29Нарколог рассказал, какие из поговорок про алкоголь правдивы