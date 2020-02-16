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2020-02-16T15:41+0300
https://ria.ru/20200216/1564843521.html
Афросоюз и ЛАГ хотят участвовать в ливийском урегулировании
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РИА Новости

Афросоюз и ЛАГ хотят участвовать в ливийском урегулировании

15:41 16.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. Афросоюз и ЛАГ выразили желание участвовать в ливийском урегулировании, ожидается, что в ближайшие недели Афросоюз проявит усилия, заявил на пресс-конференции по итогам первой очередной встречи международного комитета по Ливии глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Африканский союз уже в Берлине принял очень активное участие, сегодня это тоже было. Считаю мудрым привлечь Афросоюз, там самостоятельно примут решение о формате участия. Также и ЛАГ заявили на сегодняшнем заседании, что они готовы участвовать, в частности, в поддержке эмбарго на поставку вооружений", - сказал Маас.
Заместитель специального представителя ООН по политическим вопросам в Ливии Стефани Вильямс, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (слева направо) на встрече международного комитета по Ливии в Мюнхене
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Комиссар Афросоюза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги подтвердил ранее РИА Новости, что Африканский союз примет участие вместе с ООН в оценке ситуации после установления режима прекращения огня в Ливии, впоследствии направит своих наблюдателей в Ливию для контроля за соблюдением режима перемирия.
"Мне кажется, нет недостатка в готовности реализовать то, о чем мы предварительно договорились", - добавил Маас на пресс-конференции, указав, что ожидает, что Африканский союз "в ближайшие недели приложит усилия, исходя из самостоятельно сформулированных задач".
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.
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В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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Обострение конфликта в ЛивииАфриканский союзЛига арабских государствМюнхенская конференция по безопасностиЛивияВ мире
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