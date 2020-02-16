Афросоюз и ЛАГ хотят участвовать в ливийском урегулировании

МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. Афросоюз и ЛАГ выразили желание участвовать в ливийском урегулировании, ожидается, что в ближайшие недели Афросоюз проявит усилия, заявил на пресс-конференции по итогам первой очередной встречи международного комитета по Ливии глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Африканский союз уже в Берлине принял очень активное участие, сегодня это тоже было. Считаю мудрым привлечь Афросоюз, там самостоятельно примут решение о формате участия. Также и ЛАГ заявили на сегодняшнем заседании, что они готовы участвовать, в частности, в поддержке эмбарго на поставку вооружений", - сказал Маас.

Комиссар Афросоюза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги подтвердил ранее РИА Новости, что Африканский союз примет участие вместе с ООН в оценке ситуации после установления режима прекращения огня в Ливии, впоследствии направит своих наблюдателей в Ливию для контроля за соблюдением режима перемирия.

"Мне кажется, нет недостатка в готовности реализовать то, о чем мы предварительно договорились", - добавил Маас на пресс-конференции, указав, что ожидает, что Африканский союз "в ближайшие недели приложит усилия, исходя из самостоятельно сформулированных задач".

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.