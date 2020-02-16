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Религия и мировоззрение
2020-02-16T15:38+0300
https://ria.ru/20200216/1564843440.html
Эксперт предостерег от нагнетания истерии вокруг РПЦ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/10/1564839822_0:33:3239:1855_1036x0_80_0_0_880c7a1eb87f36aa13047d6a1863a330.jpg
РИА Новости

Эксперт предостерег от нагнетания истерии вокруг РПЦ

15:38 16.02.2020
2054
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкХрам Святителя Николая в Москве, где мужчина во время службы ранил ножом двух человек
Храм Святителя Николая в Москве, где мужчина во время службы ранил ножом двух человек
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Храм Святителя Николая в Москве, где мужчина во время службы ранил ножом двух человек
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Нагнетаемая "протестно настроенными слоями общества" истерия вокруг Русской православной церкви может повлечь за собой новые трагедии, подобные нападению на прихожан Никольского храма на Басманной улице в Москве, считает экс-руководитель референтуры министра внутренних дел РФ, доцент ИГСУ РАНХИГС при президенте РФ Сергей Карнаухов.
В воскресенье утром мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Москве во время службы и ранил двух человек. Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области. Мужчина был вооружен ножом.
"Обращает на себя внимание тот факт, что храм выбран в центре Москвы. Войдя в церковь, он проследовал в алтарь, понимая, что священнослужители находятся там и именно алтарь является сакральным пространством храма, куда даже вход мирянину без благословения недопустим", - рассказал Карнаухов РИА Новости.
Как полагает эксперт, нападавший "понимал, что совершение преступления в алтаре" в центральном храме Москвы вызвало бы серьезный общественный резонанс.
Протоиерей Храма Святителя Николая рассказал о нападении
Вчера, 12:00
Настоятель храма в Москве рассказал о нападении
"Уже очевидно главное: та истерия, которая протестно настроенными слоями общества нагнетается вокруг Русской православной церкви, превращает ее и верующих в мишени для террористов-одиночек, и в будущем мы можем получить еще не одну трагедию, как это происходит в европейских странах", - заключил Карнаухов.
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Религия и мировоззрениеНападение в московском храмеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРоссия
Популярные комментарии
Представители РПЦ, выгораживающие небезизвестного Смирнова, назвавшего миллионы россиянок женщинами с пониженной социальной ответственностью, сами активно способствуют тому негативу, который валится на РПЦ. И не надо тут про каких-то абстрактных "протестно настроенных".
16 февраля, 15:44
Алексей Шипарёв
1000006
Верующих, истинно, а не показушно совсем мало. Зайдите в храмы, или посмотрите вокруг себя, а вот ведут они себя вместе с РПЦ гораздо агрессивнее чем ранее. Это чем то похоже на движение ЛГБТ, но с противоположной стороны, и. естественно, вызывает протест и отторжение большинства нормального населения.
16 февраля, 15:57
Александр Невский
900006
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