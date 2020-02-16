Эксперт предостерег от нагнетания истерии вокруг РПЦ

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Нагнетаемая "протестно настроенными слоями общества" истерия вокруг Русской православной церкви может повлечь за собой новые трагедии, подобные нападению на прихожан Никольского храма на Басманной улице в Москве, считает экс-руководитель референтуры министра внутренних дел РФ, доцент ИГСУ РАНХИГС при президенте РФ Сергей Карнаухов.
В воскресенье утром мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Москве во время службы и ранил двух человек. Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области. Мужчина был вооружен ножом.
"Обращает на себя внимание тот факт, что храм выбран в центре Москвы. Войдя в церковь, он проследовал в алтарь, понимая, что священнослужители находятся там и именно алтарь является сакральным пространством храма, куда даже вход мирянину без благословения недопустим", - рассказал Карнаухов РИА Новости.
Как полагает эксперт, нападавший "понимал, что совершение преступления в алтаре" в центральном храме Москвы вызвало бы серьезный общественный резонанс.
Вчера, 12:00Настоятель храма в Москве рассказал о нападении
"Уже очевидно главное: та истерия, которая протестно настроенными слоями общества нагнетается вокруг Русской православной церкви, превращает ее и верующих в мишени для террористов-одиночек, и в будущем мы можем получить еще не одну трагедию, как это происходит в европейских странах", - заключил Карнаухов.