Эксперт предостерег от нагнетания истерии вокруг РПЦ

"Уже очевидно главное: та истерия, которая протестно настроенными слоями общества нагнетается вокруг Русской православной церкви, превращает ее и верующих в мишени для террористов-одиночек, и в будущем мы можем получить еще не одну трагедию, как это происходит в европейских странах", - заключил Карнаухов.