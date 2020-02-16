В Кузбассе завели дело после гибели рабочего при обрушении в карьере

"Пятнадцатого февраля текущего года поступило сообщение об обрушении склона карьера золотодобычи, в результате которого под завалом оказался 28-летний оператор бульдозера. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении.