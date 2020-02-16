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В Кузбассе завели дело после гибели рабочего при обрушении в карьере
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РИА Новости

В Кузбассе завели дело после гибели рабочего при обрушении в карьере

15:37 16.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 16 фев- РИА Новости. Склон карьера золотодобычи обрушился в Кузбассе, под завалом погиб рабочий, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.
"Пятнадцатого  февраля  текущего года  поступило сообщение об обрушении склона карьера золотодобычи, в результате которого под завалом оказался 28-летний оператор бульдозера. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении.
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По версии следствия, в карьере производились горные работы по вскрыше золотоносных песков. Когда началось обрушение склона карьера, машинист бульдозера находился рядом с техникой. "В результате мужчина оказался под завалом горной глиняной массы. После проведения спасательных работ его тело было извлечено на поверхность, судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти рабочего", – уточняет ведомство.
По предварительной информации, причиной обрушения борта карьера могли послужить неблагоприятные климатические условия в виде потепления и расположения под прямыми солнечными лучами обрушившегося глиняного склона.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, на месте работает следственная группа.
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