В Кузбассе завели дело после гибели рабочего при обрушении в карьере

КЕМЕРОВО, 16 фев- РИА Новости. Склон карьера золотодобычи обрушился в Кузбассе, под завалом погиб рабочий, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.
"Пятнадцатого февраля текущего года поступило сообщение об обрушении склона карьера золотодобычи, в результате которого под завалом оказался 28-летний оператор бульдозера. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении.
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По версии следствия, в карьере производились горные работы по вскрыше золотоносных песков. Когда началось обрушение склона карьера, машинист бульдозера находился рядом с техникой. "В результате мужчина оказался под завалом горной глиняной массы. После проведения спасательных работ его тело было извлечено на поверхность, судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти рабочего", – уточняет ведомство.
По предварительной информации, причиной обрушения борта карьера могли послужить неблагоприятные климатические условия в виде потепления и расположения под прямыми солнечными лучами обрушившегося глиняного склона.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, на месте работает следственная группа.
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