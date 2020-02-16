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В Баварии завершилась Мюнхенская конференция по безопасности
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РИА Новости

В Баварии завершилась Мюнхенская конференция по безопасности

15:33 16.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель специального представителя ООН по политическим вопросам в Ливии Стефани Вильямс, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (слева направо) на встрече международного комитета по Ливии в Мюнхене
Заместитель специального представителя ООН по политическим вопросам в Ливии Стефани Вильямс, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (слева направо) на встрече международного комитета по Ливии в Мюнхене
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. В столице Баварии завершила свою работу 56-я Мюнхенская конференция по безопасности.
В форуме, который прошел 14-16 февраля, приняли участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Я рад, что нам удалось устроить настоящие дебаты: кто-то соглашался, кто-то не соглашался. Именно этого мы и хотели", - сказал, закрывая встречу, председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
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Вольфганг ИшингерСергей ЛавровМюнхенская конференция по безопасностиГерманияБаварияМюнхенВ мире
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