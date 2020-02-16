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2020-02-16T15:33+0300
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Маас призвал Евросоюз принять решение по контролю за эмбарго в Ливии
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РИА Новости

Маас призвал Евросоюз принять решение по контролю за эмбарго в Ливии

15:33 16.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал ЕС принять решение по контролю за эмбарго в Ливии, наблюдение должно идти одновременно за поставками вооружений по воде, суше и воздуху.
"Мы должны принять решение, как будет выглядеть эта миссия. До сих пор договоренности достичь не удалось, в связи с разным подходом по вопросам, должны ли быть задействованы корабли", - заявил на пресс-конференции по итогам первой очередной встречи международного комитета по Ливии глава МИД ФРГ Хайко Маас.
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Он заявил ранее, что вопрос будет обсуждаться на СМИД ЕС в понедельник.
"Наблюдение должно вестись за всеми возможными путями... Мы знаем, что разные стороны конфликта получают поставки по воде, другие - по земле и по воздуху. Режим наблюдения должен идти за всеми вариантами", - добавил он.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.
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В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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Обострение конфликта в ЛивииФайез ас-СарраджХалифа ХафтарХайко МаасМИД ГерманииЕвросоюзМуаммар КаддафиЛивияТурцияРоссияСШАЕгипетВ мире
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