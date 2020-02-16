Маас призвал Евросоюз принять решение по контролю за эмбарго в Ливии

МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал ЕС принять решение по контролю за эмбарго в Ливии , наблюдение должно идти одновременно за поставками вооружений по воде, суше и воздуху.

"Мы должны принять решение, как будет выглядеть эта миссия. До сих пор договоренности достичь не удалось, в связи с разным подходом по вопросам, должны ли быть задействованы корабли", - заявил на пресс-конференции по итогам первой очередной встречи международного комитета по Ливии глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Он заявил ранее, что вопрос будет обсуждаться на СМИД ЕС в понедельник.

"Наблюдение должно вестись за всеми возможными путями... Мы знаем, что разные стороны конфликта получают поставки по воде, другие - по земле и по воздуху. Режим наблюдения должен идти за всеми вариантами", - добавил он.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.