В Госдуме прокомментировали вопрос о поставках оружия в Ливию

"Наша страна является приверженцем политического мирного урегулирования в данном регионе и, конечно, мы всячески сами не нарушаем те принципы, которые достигнуты в рамках переговорных процессов. Еще, безусловно, есть, над чем работать. Но мы осуждаем всех тех, кто, пользуясь случаем, пытается, тем не менее, обеспечить оружием, боеприпасами", - сказал Швыткин.