В Госдуме прокомментировали вопрос о поставках оружия в Ливию

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия является сторонником мирного политического урегулирования ситуации в Ливии и, безусловно, не нарушает те принципы, которые были установлены в рамках переговорных процессов, сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее в воскресенье глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о многочисленных нарушениях эмбарго на поставку вооружений в Ливию, которые отмечались, по его словам, в последние недели. Заместитель спецпосланника ООН по Ливии Стефани Уильямс заявила, что перемирие в Ливии висит на волоске из-за многочисленных нарушений режима прекращения огня, экономическая ситуация продолжает ухудшаться из-за блокады нефтяных полей и надвигающегося банковского кризиса.
В воскресенье в Мюнхене прошла первая встреча международного комитета по Ливии, решение о создании которого было принято на конференции в Берлине 19 января.
"Наша страна является приверженцем политического мирного урегулирования в данном регионе и, конечно, мы всячески сами не нарушаем те принципы, которые достигнуты в рамках переговорных процессов. Еще, безусловно, есть, над чем работать. Но мы осуждаем всех тех, кто, пользуясь случаем, пытается, тем не менее, обеспечить оружием, боеприпасами", - сказал Швыткин.
Депутат подчеркнул, что РФ и ее президент Владимир Путин первыми выступили с инициативой урегулирования ситуации в Ливии, и первая встреча главы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем состоялась именно в Москве, что говорит о том, что Россия является приверженцем мирного урегулирования ситуации в Ливии.