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В аэропорту Дюссельдорфа назвали причину эвакуации пассажиров самолета
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РИА Новости

В аэропорту Дюссельдорфа назвали причину эвакуации пассажиров самолета

15:21 16.02.2020 (обновлено: 15:31 16.02.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Eric Salard / Pegasus Airlines Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines
Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines
CC BY-SA 2.0 / Eric Salard / Pegasus Airlines
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Эвакуация пассажиров самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines произошла в субботу в аэропорту Дюссельдорфа из-за задымления, вызванного перегревом тормозов шасси, сообщила телерадиокомпания WDR со ссылкой на представителя аэропорта.
В субботу СМИ сообщили, что пассажиров самолета, приземлившегося в Дюссельдорфе, эвакуировали после того, как одна из шин шасси загорелась. Представитель аэропорта опроверг информацию о возгорании, отметив, что речь шла лишь о задымлении, причиной которого стал перегрев тормоза.
"Открытого огня не было", - подчеркнул представитель аэропорта.
В результате инцидента никто не пострадал, все 163 пассажира покинули самолет по аварийному трапу.
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