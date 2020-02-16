В аэропорту Дюссельдорфа назвали причину эвакуации пассажиров самолета

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Эвакуация пассажиров самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines произошла в субботу в аэропорту Дюссельдорфа из-за задымления, вызванного перегревом тормозов шасси, сообщила телерадиокомпания WDR со ссылкой на представителя аэропорта.
В субботу СМИ сообщили, что пассажиров самолета, приземлившегося в Дюссельдорфе, эвакуировали после того, как одна из шин шасси загорелась. Представитель аэропорта опроверг информацию о возгорании, отметив, что речь шла лишь о задымлении, причиной которого стал перегрев тормоза.
"Открытого огня не было", - подчеркнул представитель аэропорта.
В результате инцидента никто не пострадал, все 163 пассажира покинули самолет по аварийному трапу.