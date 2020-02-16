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В России оценили слова американского министра о "Северном потоке — 2"
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РИА Новости

В России оценили слова американского министра о "Северном потоке — 2"

15:20 16.02.2020 (обновлено: 16:07 16.02.2020)
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Вашингтон не сможет помешать достроить "Северный поток — 2", считают российские парламентарии.
Накануне министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что у России не получится обойти санкции и самостоятельно построить газопровод, так как у Москвы, по его мнению, нет соответствующих технологий. Российские политики и специалисты не согласились с оценкой Бруйетта.
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10 февраля, 14:04
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Так, официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов призвал американского коллегу не спешить с выводами.
"Никогда не говори никогда", — сказал он в интервью РБК.
По мнению депутата Антона Морозова, США пытаются помешать укреплению экономического влияния России в Европе.
"Американцы заинтересованы в том, чтобы в перспективе поставлять свой сжиженный газ, который собираются добывать сланцевым способом. Но пока что у них нет ни достаточного количества терминалов, ни достаточного количества танкеров", — заявил он в комментарии Nation News.
При этом Европа заинтересована именно в российских поставках и поэтому будет добиваться удовлетворения своих интересов, добавил он.
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6 февраля, 08:00
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Депутат Алексей Чепа, в свою очередь, назвал заявление Бруйетта недобросовестной конкуренцией.
"У меня нет сомнений, что США и в дальнейшим будут принимать все меры для того, чтобы мешать строительству этого газопровода. Естественно, эти заявления рассчитаны на настроение европейских компаний",— цитирует его RT.
Парламентарий считает, что подобные утверждения носят политический характер.

"Я думаю, что в течение года будут предприняты шаги для того, чтобы ускорить завершение этого проекта. И то, что США заявляют, что они делают, что они, очевидно, еще будут делать, не помешает завершению строительства и пуска "Северного потока — 2", — заключил он.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров в год.
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
В конце прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий, в частности, санкции против газопроводов "Северный поток — 2 " и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.
Строительство трубопровода Северный поток - 2
11 января, 22:53
Премьер Польши признал, что санкции не остановят "Северный поток – 2"
Министр энергетики Александр Новак заявил, "Северный поток — 2" может быть достроен судном "Академик Черский", однако для его дополнительной подготовки потребуется некоторое время. Официальный представитель компании Nord Stream 2 AG в декабре отмечал, что для завершения строительства трубопровода осталось уложить около 160 километров по двум ниткам.
В Москве неоднократно отмечали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и отвечает европейским интересам. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала санкции против участников энергетического проекта, назвав их новым витком русофобии.
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
10 февраля, 11:02Сказано в эфире
США не против. Достроит ли "Академик Черский" "Северный поток-2"?Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое может принять участие в завершении укладки "Северного потока-2", вышло из Находки. О возможных помехах судну в достройке газопровода в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Дмитрий Солонников.
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Дэн БруйеттСеверный поток — 2ГазпромРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Лучший ответ на все их слова - это реальные дела по достройке, коих пока нет. Для РФ должно быть делом чести достроить этот проект, если нужно - купить всю компанию швейцарскую (вместе с трубоукладчиками)! А иначе можно говорить в свое оправдание и обещать что угодно, верить этому никто не будет...
16 февраля, 15:55
Вася Васильев
4913007
Очередной чес амеров, о превосходстве своей нации и о поставке всему миру своей демократии и сжиженного газа на благо мирового сообщества.
16 февраля, 15:56
ggazcs
4911007
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