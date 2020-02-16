В России оценили слова американского министра о "Северном потоке — 2"

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Вашингтон не сможет помешать достроить " Вашингтон не сможет помешать достроить " Северный поток — 2 ", считают российские парламентарии.

Накануне министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что у России не получится обойти санкции и самостоятельно построить газопровод, так как у Москвы, по его мнению, нет соответствующих технологий. Российские политики и специалисты не согласились с оценкой Бруйетта.

Так, официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов призвал американского коллегу не спешить с выводами.

"Никогда не говори никогда", — сказал он в интервью РБК

По мнению депутата Антона Морозова, США пытаются помешать укреплению экономического влияния России в Европе.

"Американцы заинтересованы в том, чтобы в перспективе поставлять свой сжиженный газ, который собираются добывать сланцевым способом. Но пока что у них нет ни достаточного количества терминалов, ни достаточного количества танкеров", — заявил он в комментарии Nation News

При этом Европа заинтересована именно в российских поставках и поэтому будет добиваться удовлетворения своих интересов, добавил он.

Депутат Алексей Чепа , в свою очередь, назвал заявление Бруйетта недобросовестной конкуренцией.

"У меня нет сомнений, что США и в дальнейшим будут принимать все меры для того, чтобы мешать строительству этого газопровода. Естественно, эти заявления рассчитаны на настроение европейских компаний",— цитирует его RT

Парламентарий считает, что подобные утверждения носят политический характер.

"Я думаю, что в течение года будут предприняты шаги для того, чтобы ускорить завершение этого проекта. И то, что США заявляют, что они делают, что они, очевидно, еще будут делать, не помешает завершению строительства и пуска "Северного потока — 2", — заключил он.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров в год.

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В конце прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий, в частности, санкции против газопроводов "Северный поток — 2 " и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.

Министр энергетики Александр Новак заявил, "Северный поток — 2" может быть достроен судном "Академик Черский", однако для его дополнительной подготовки потребуется некоторое время. Официальный представитель компании Nord Stream 2 AG в декабре отмечал, что для завершения строительства трубопровода осталось уложить около 160 километров по двум ниткам.