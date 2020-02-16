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Власти Сингапура выделят жителям финансовую помощь из-за коронавируса
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РИА Новости

Власти Сингапура выделят жителям финансовую помощь из-за коронавируса

15:20 16.02.2020
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© REUTERS / Yiming Woo Сингапур
 Сингапур
© REUTERS / Yiming Woo
Сингапур. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Власти Сингапура окажут финансовую поддержку компаниям и жителям страны из-за убытков, вызванных распространением нового коронавируса, сообщил министр финансов страны Хэн Сви Кит.

"Во вторник, в день утверждения бюджета, я сообщу о комплексе широкомасштабных мер, направленных на поддержку функционирования компаний и сохранение рабочих мест", - заявил министр в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.

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По словам министра, комплекс мер будет включать в себя помощь в выплате заработных плат для сохранения рабочих мест, а также ряд налоговых льгот и снижение расходов на арендную плату для компаний. Согласно министру, в основном помощь будут получат сектора, которые больше всего пострадали от эпидемии.
Кроме того, Хэн Сви Кит заявил, что финансовую помощь получат и семьи, испытывающие трудности из-за роста расходов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название–COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665.
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Распространение нового коронавирусаВОЗСингапур (страна)КитайУханьВ мире
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