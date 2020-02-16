Власти Сингапура выделят жителям финансовую помощь из-за коронавируса

"Во вторник, в день утверждения бюджета, я сообщу о комплексе широкомасштабных мер, направленных на поддержку функционирования компаний и сохранение рабочих мест", - заявил министр в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook .

По словам министра, комплекс мер будет включать в себя помощь в выплате заработных плат для сохранения рабочих мест, а также ряд налоговых льгот и снижение расходов на арендную плату для компаний. Согласно министру, в основном помощь будут получат сектора, которые больше всего пострадали от эпидемии.