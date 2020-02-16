В Николаеве взорвали банкомат и украли более десяти тысяч долларов

"Ночью 16 февраля в 02.40 (03.40 мск) неизвестные, отжав окно, проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили денежные средства", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что пострадавших в результате инцидента нет, сумма похищенных средств составила более 250 тысяч гривен (более 10 тысяч долларов).
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам статьи "Кража, совершенная в крупных размерах", санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет", - говорится в сообщении.