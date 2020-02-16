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В Николаеве взорвали банкомат и украли более десяти тысяч долларов
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РИА Новости

В Николаеве взорвали банкомат и украли более десяти тысяч долларов

15:18 16.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 16 фев – РИА Новости. Неизвестные взорвали банкомат и похитили более 10 тысяч долларов в Николаеве, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Ночью 16 февраля в 02.40 (03.40 мск) неизвестные, отжав окно, проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили денежные средства", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что пострадавших в результате инцидента нет, сумма похищенных средств составила более 250 тысяч гривен (более 10 тысяч долларов).
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам статьи "Кража, совершенная в крупных размерах", санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет", - говорится в сообщении.
Банкомат
10 февраля, 02:36
"Ъ": в Красноярске мошенники "обманули" банкоматы игрушечными деньгами
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Николаев (Украина)УкраинаВ мире
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