В Николаеве взорвали банкомат и украли более десяти тысяч долларов

КИЕВ, 16 фев – РИА Новости. Неизвестные взорвали банкомат и похитили более 10 тысяч долларов в Неизвестные взорвали банкомат и похитили более 10 тысяч долларов в Николаеве , сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины

"Ночью 16 февраля в 02.40 (03.40 мск) неизвестные, отжав окно, проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили денежные средства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пострадавших в результате инцидента нет, сумма похищенных средств составила более 250 тысяч гривен (более 10 тысяч долларов).