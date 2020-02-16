Глава европейской дипломатии рассказал об отношениях Евросоюза и США

МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. Европе надо научиться реагировать на действия США в тех случаях, когда ее интересы не совпадают с американскими, считает верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.
"Мы должны отвечать, когда США занимают позицию, не соответствующую нашим интересам, ценностям. Когда друг делает что-то, что вам вредит, конечно, вы просите его исправить ситуацию", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
При этом Боррель подчеркнул важность сотрудничества с США.
"Мы не считаем США врагом. Совсем наоборот. Европа не может гарантировать свою безопасность без трансатлантических связей", - подчеркнул он.