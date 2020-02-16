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Глава европейской дипломатии рассказал об отношениях Евросоюза и США
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РИА Новости

Глава европейской дипломатии рассказал об отношениях Евросоюза и США

15:08 16.02.2020
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. Европе надо научиться реагировать на действия США в тех случаях, когда ее интересы не совпадают с американскими, считает верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.
"Мы должны отвечать, когда США занимают позицию, не соответствующую нашим интересам, ценностям. Когда друг делает что-то, что вам вредит, конечно, вы просите его исправить ситуацию", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
При этом Боррель подчеркнул важность сотрудничества с США.
"Мы не считаем США врагом. Совсем наоборот. Европа не может гарантировать свою безопасность без трансатлантических связей", - подчеркнул он.
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Жозеп БоррельЕвросоюзМюнхенская конференция по безопасностиСШАВ мире
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