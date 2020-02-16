В Саратовской области два пенсионера провалились в яму

САРАТОВ, 16 фев - РИА Новости. Следствие в городе Энгельсе Саратовской области проводит проверку по факту гибели пожилого местного жителя, который вместе со знакомым в гараже провалился под пол в яму, которая образовалась из-за прорыва канализации, сообщило областное управление СК РФ.
По предварительным данным, утром в воскресенье двое 73-летних знакомых вошли в гараж одного из них в ГСК "Химик 5" на улице Менделеева, в этот момент обрушился пол, и оба провалились в яму, которая образовалась из-за прорыва канализации.
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"Экстренные службы извлекли из ямы владельца гаража, который в результате падения получил телесные повреждения, и передали его медицинским работникам, госпитализировавшим мужчину в лечебное учреждение. Также из ямы было извлечено тело второго мужчины без признаков жизни", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
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