На Тайване зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

Жертвой болезни стал 60-летний мужчина, который в последнее время не ездил ни в город Ухань, ни в китайскую провинцию Хубэй, а также, по имеющимся у властей данным, не контактировал с теми, кто бывал в регионах с наиболее высоким уровнем эпидемической опасности.