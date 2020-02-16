На Тайване зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

ПЕКИН, 16 фев – РИА Новости. Первый летальный исход от заражения новым типом коронавируса зафиксирован на Тайване в воскресенье, сообщает Центральное информационное агентство острова.
Жертвой болезни стал 60-летний мужчина, который в последнее время не ездил ни в город Ухань, ни в китайскую провинцию Хубэй, а также, по имеющимся у властей данным, не контактировал с теми, кто бывал в регионах с наиболее высоким уровнем эпидемической опасности.
Власти в настоящий момент устанавливают, каким образом он мог заразиться.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название–COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса