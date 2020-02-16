В Израиле сформировали группу для определения границ по "сделке века"

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 фев – РИА Новости. Израиль сформировал группу, которая займется составлением карты границ в рамках представленной США "сделки века", и эта работа уже идет полных ходом, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, открывая еженедельное заседание правительства Израиля.
"Мой друг президент (США Дональд) Трамп четко заявил, что признает суверенитет Израиля в долине реки Иордан, на севере Мертвого моря, во всех поселениях в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан – ред.) и на окружающей территории. Мы создали израильскую группу, которая будет работать с США над определением границ, которое уже началось – и оно идет полным ходом", - приводит канцелярия Нетаньяху его заявление на заседании кабинета министров.
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Определение границ ведется в сотрудничестве с израильскими службами безопасности и с руководством еврейских поселений на Западном берегу раки Иордан, отметил премьер-министр. Нетаньяху назвал также чиновников, которые вошли в группу с израильской стороны: это председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен Шабат, министр туризма Ярив Левин и исполняющий обязанности генерального директора министерства главы правительства Ронен Перец. Группа будет работать в сотрудничестве с послом Израиля в США Роном Дремером.
"Мы выполним эту работу как можно быстрее", - подчеркнул Нетаньяху.
Об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе, Трамп объявил 28 января. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Президент Палестины Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.