Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-16T14:55+0300
https://ria.ru/20200216/1564842438.html
В Израиле сформировали группу для определения границ по "сделке века"
https://cdn24.img.ria.ru/images/155237/99/1552379950_0:153:2729:1688_1036x0_80_0_0_9573c9ec752d16eab5ebcdff05ed3d99.jpg
РИА Новости

В Израиле сформировали группу для определения границ по "сделке века"

14:55 16.02.2020
803
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 фев – РИА Новости. Израиль сформировал группу, которая займется составлением карты границ в рамках представленной США "сделки века", и эта работа уже идет полных ходом, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, открывая еженедельное заседание правительства Израиля.
"Мой друг президент (США Дональд) Трамп четко заявил, что признает суверенитет Израиля в долине реки Иордан, на севере Мертвого моря, во всех поселениях в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан – ред.) и на окружающей территории. Мы создали израильскую группу, которая будет работать с США над определением границ, которое уже началось – и оно идет полным ходом", - приводит канцелярия Нетаньяху его заявление на заседании кабинета министров.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
30 января, 08:00
Пойдет ли Путин на "сделку века" с Израилем и США
Определение границ ведется в сотрудничестве с израильскими службами безопасности и с руководством еврейских поселений на Западном берегу раки Иордан, отметил премьер-министр. Нетаньяху назвал также чиновников, которые вошли в группу с израильской стороны: это председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен Шабат, министр туризма Ярив Левин и исполняющий обязанности генерального директора министерства главы правительства Ронен Перец. Группа будет работать в сотрудничестве с послом Израиля в США Роном Дремером.
"Мы выполним эту работу как можно быстрее", - подчеркнул Нетаньяху.
Об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе, Трамп объявил 28 января. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Президент Палестины Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Сделка века Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
3 февраля, 16:19
"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
8000820
Обсудить 4
"Сделка века" по Израилю и ПалестинеДональд ТрампБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
В Израиле женщина бросила яблоко в Нетаньяху на предвыборном митинге
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
Глава европейской дипломатии рассказал об отношениях Евросоюза и США
Ноутбук
Израильская армия предотвратила кибератаку ХАМАС
Люди на одной из улиц в секторе Газа
Израиль отменил послабления для сектора Газа после запуска ракет
Люди в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме
У супругов из Израиля на лайнере Diamond Princess нашли коронавирус
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже
Глава МИД Франции призвал к диалогу о безопасности с Россией
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Президент Ирана призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности
Президент Ирана Хасан Рухани
Иран отказался вести переговоры с США под давлением
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Глава МИД Польши назвал Россию угрозой Евросоюзу
Заместитель специального представителя ООН по политическим вопросам в Ливии Стефани Вильямс, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (слева направо) на встрече международного комитета по Ливии в Мюнхене
В Баварии завершилась Мюнхенская конференция по безопасности
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Главы МИД ЕС обсудят участие в ливийском урегулировании
Президент Сирии Башар Асад
Асад: враждебные Сирии государства продолжают защищать террористов
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Кальюлайд оценила решение США спонсировать инициативу "трех морей"
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
Маас напомнил о санкциях за нарушения эмбарго на поставки оружия Ливии
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Роухани прокомментировал предстоящую президентскую кампанию в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:26"Край космоса": НАСА показало, как выглядят самые высокие облака
02:21В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус
02:15Ради дочери Тимати решил записать трек на испанском языке
02:05В Праге активисты собирают подписи против площади Бориса Немцова
01:58Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье
01:56Главы МИД ЕС обсудят Ливию, Сирию и ближневосточный процесс
01:54В Хубэе число жертв коронавируса выросло до 1 696 человек
01:43Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
01:35Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
01:21Эксперты "Валдая" обсудят Ближний Восток в эпоху перемен
01:17Анна Семенович ответила на сообщения о "шокирующей народ фотографии"
01:06В Москве похоронят Героя России разведчика Алексея Ботяна
00:58В РПЦ отреагировали на сравнение гражданских жен с "проститутками"
00:56В столице ДР Конго пятнадцать человек погибли в ДТП
00:48В Карелии автобус с туристами съехал в кювет
00:46СМИ предупредило об "эпидемии" краж персональных данных россиян
00:40Названы лучшие российские регионы по качеству жизни
00:31В Северной Македонии распустили парламент
00:20Под Хабаровском горит здание на железнодорожной станции
00:10Россия выполнит полет над Грецией, а США над Россией и Белоруссией
Лента новостейМолния