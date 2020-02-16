В Израиле сформировали группу для определения границ по "сделке века"

Определение границ ведется в сотрудничестве с израильскими службами безопасности и с руководством еврейских поселений на Западном берегу раки Иордан, отметил премьер-министр. Нетаньяху назвал также чиновников, которые вошли в группу с израильской стороны: это председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен Шабат, министр туризма Ярив Левин и исполняющий обязанности генерального директора министерства главы правительства Ронен Перец. Группа будет работать в сотрудничестве с послом Израиля в США Роном Дремером.

Об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе, Трамп объявил 28 января. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Президент Палестины Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.