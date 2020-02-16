"Кинопоиск" объяснил появление на сайте карты с украинским Крымом

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Карта "Кинопоиска" была опубликована еще десять лет назад, поэтому Крым на ней обозначен как украинская территория. Об этом радиостанции "Говорит Москва" заявили в пресс-службе "Яндекса".
"Эта карта была опубликована в 2010 году и имеет иллюстративную роль. С тех пор она не обновлялась и не претендует на актуальность. Мы постепенно обновляем дизайн "Кинопоиска", этот раздел также будет обновлен", — пояснили представители "Яндекса".
Ранее пользователи обратили внимание на то, что при выборе опции ранжирования просмотренных картин по странам сайт показывает карту без Крыма.
Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года.
5 марта 2019, 19:44Google исправил некорректное отображение Крыма на картах