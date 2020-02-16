"Кинопоиск" объяснил появление на сайте карты с украинским Крымом

"Эта карта была опубликована в 2010 году и имеет иллюстративную роль. С тех пор она не обновлялась и не претендует на актуальность. Мы постепенно обновляем дизайн "Кинопоиска", этот раздел также будет обновлен", — пояснили представители "Яндекса".