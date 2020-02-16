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2020-02-16T17:36+0300
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"Кинопоиск" объяснил появление на сайте карты с украинским Крымом
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РИА Новости

"Кинопоиск" объяснил появление на сайте карты с украинским Крымом

14:59 16.02.2020 (обновлено: 17:36 16.02.2020)
10485
© РИА НовостиИнтернет-портал "Кинопоиск" 
Интернет-портал Кинопоиск 
© РИА Новости
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Карта "Кинопоиска" была опубликована еще десять лет назад, поэтому Крым на ней обозначен как украинская территория. Об этом радиостанции "Говорит Москва" заявили в пресс-службе "Яндекса".

"Эта карта была опубликована в 2010 году и имеет иллюстративную роль. С тех пор она не обновлялась и не претендует на актуальность. Мы постепенно обновляем дизайн "Кинопоиска", этот раздел также будет обновлен", — пояснили представители "Яндекса".

Ранее пользователи обратили внимание на то, что при выборе опции ранжирования просмотренных картин по странам сайт показывает карту без Крыма.
Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года.
Логотип компании Google
5 марта 2019, 19:44
Google исправил некорректное отображение Крыма на картах
16287228975
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Республика КрымРоссияУкраинаЯндексКинопоискОбщество
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16 февраля, 15:14
vvab6
5460027
а когда они обновят или это большой секрет
16 февраля, 15:05
Иван Иванов
1900001
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