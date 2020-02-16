Маас напомнил о санкциях за нарушения эмбарго на поставки оружия Ливии

МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. Нарушения оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии не останутся безнаказанными, есть механизмы контроля, включая и санкционный комитет ООН, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
В воскресенье в Мюнхене прошла первая встреча международного комитета по Ливии, решение о создании которого было принято на конференции в Берлине 19 января.
"Как я сказал, у нас была честная дискуссия сегодня. Мы напомнили всем участникам, что договоренности Берлинской конференции должны соблюдаться конкретными действиями. Мы надеемся, что именно так все себя и будут вести, особенно, после принятия резолюции СБ ООН. Есть различные механизмы для того, чтобы справится с этой проблемой, включая санкционный комитет СБ ООН", - сказал Маас на пресс-конференции.
"Самое важное - создать транспарентность, чтобы показать что те, кто продолжают нарушать эмбарго, знали, что они будут обнаружены и названы. Мы обсудим этот вопрос с министрами иностранных дел ЕС. Все должны знать, что если они нарушают эмбарго, они нарушают резолюции Совбеза и это не должно остаться без последствий", - добавил он.