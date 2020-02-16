Маас напомнил о санкциях за нарушения эмбарго на поставки оружия Ливии

"Как я сказал, у нас была честная дискуссия сегодня. Мы напомнили всем участникам, что договоренности Берлинской конференции должны соблюдаться конкретными действиями. Мы надеемся, что именно так все себя и будут вести, особенно, после принятия резолюции СБ ООН. Есть различные механизмы для того, чтобы справится с этой проблемой, включая санкционный комитет СБ ООН", - сказал Маас на пресс-конференции.