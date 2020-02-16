Глава МИД Франции призвал к диалогу о безопасности с Россией

МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. Недоверие между ЕС и Россией не должно означать отказа от диалога в сфере безопасности с Москвой, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Если между нами и Россией существует недоверие, а оно все еще есть из-за различных действий в прошлом, это не означает, что мы должны отказываться от обсуждения вопросов безопасности с Россией", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Министр отметил, что, несмотря на расхождения, у РФ и ЕС есть много общих тем. Он также подчеркнул, что не ставит под сомнение "ценности США", которые разделяют в Брюсселе.
Ранее в Мюнхене президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе нужен диалог с РФ, его целью должно быть урегулирование замороженных конфликтов и обсуждение вопросов кибербезопасности.
14 февраля, 19:33Генсек ОБСЕ примет участие в Московской конференции по безопасности