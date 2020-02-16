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Глава МИД Франции призвал к диалогу о безопасности с Россией
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РИА Новости

Глава МИД Франции призвал к диалогу о безопасности с Россией

14:47 16.02.2020 (обновлено: 15:21 16.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. Недоверие между ЕС и Россией не должно означать отказа от диалога в сфере безопасности с Москвой, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Если между нами и Россией существует недоверие, а оно все еще есть из-за различных действий в прошлом, это не означает, что мы должны отказываться от обсуждения вопросов безопасности с Россией", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр отметил, что, несмотря на расхождения, у РФ и ЕС есть много общих тем. Он также подчеркнул, что не ставит под сомнение "ценности США", которые разделяют в Брюсселе.
Ранее в Мюнхене президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе нужен диалог с РФ, его целью должно быть урегулирование замороженных конфликтов и обсуждение вопросов кибербезопасности.
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
14 февраля, 19:33
Генсек ОБСЕ примет участие в Московской конференции по безопасности
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Жан-Ив Ле ДрианЕвросоюзМюнхенская конференция по безопасностиМИД Франции‎ФранцияРоссияВ мире
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