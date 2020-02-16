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В провинции Хубэй ограничили движение транспорта из-за коронавируса
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РИА Новости

В провинции Хубэй ограничили движение транспорта из-за коронавируса

14:46 16.02.2020
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© AP Photo / Arek RatajУлица города Ухань в китайской провинции Хубэй
Улица города Ухань в китайской провинции Хубэй
© AP Photo / Arek Rataj
ПЕКИН, 16 фев – РИА Новости. Власти китайской провинции Хубэй, очага распространения коронавируса, для усиления мер борьбы эпидемией приняли решение строго ограничить движение транспорта, взять под полный контроль передвижение городских и сельских жителей, чтобы свести к минимуму возможные контакты и дальнейшее распространение, говорится в заявлении на сайте правительства провинции.
Согласно статистике, предпринимаемые ограничительные меры уже приносят свои плоды, к примеру, число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Хубэе снижается третий день подряд. Если 12 февраля число выявленных за сутки новых случаев было 14840, то 15 февраля показатель резко упал до 1843. Для того чтобы положительную динамику сохранить, власти приняли решение еще сильнее ужесточить контроль по всей территории провинции, а не только в Ухане и ряде городов, где ситуация наиболее тяжелая.
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"Меры профилактики и контроля над эпидемией в нашей провинции вступили в решающую стадию, но ситуация по-прежнему крайне серьезная, для того чтобы эффективно изолировать источник инфекции, прервать пути ее передачи и сдержать распространение болезни, принято решение усилить меры профилактики и контроля… Надеемся на понимание и сотрудничество жителей провинции, а также на их активное участие в противоэпидемической работе", - заявили в правительстве.
В частности, указывается, что необходимо усилить так называемое управление закрытого типа. Это подразумевает, что во всех жилых комплексах, сельских и городских общинах, деревнях, микрорайонах ведется круглосуточный контроль всех перемещений, для входа и выхода оставляют только один вход, где дежурные проверяют температуру и регистрирует всех входящих и выходящих. На территорию запрещен въезд посторонних машин и вход не проживающих там людей без особой причины.
При этом магазины и аптеки, расположенные на их территории, должны в полном объеме снабжаться предметами первой необходимости, продуктами и лекарствами. Власти на местах обязаны обеспечить бесперебойные поставки, стимулировать использование электронной коммерции, служб доставки. Также регулярно должны осуществляться дезинфекция и вывоз мусора.
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В тех же жилых комплексах, сельских и городских общинах, деревнях, микрорайонах, населенных пунктах, отдельных зданиях, офисах, где выявлены случаи заражения новым типом коронавируса, вводится обязательный 14-дневный карантин.
Также во всех населенных пунктах провинции вводятся крайне строгие меры по контролю и сокращению перемещения транспорта. Всем транспортным средствам, кроме задействованного в борьбе с эпидемией транспорта, машин скорой помощи и полиции, пожарной и аварийной служб, служебного и общественного транспорта, движение запрещено.
Помимо прочего, закрыты все общественные места, работа которых не представляет первостепенной важности, все массовые мероприятия отменены, при этом особо подчеркивается, что магазины, супермаркеты, аптеки и рынки должны быть открыты, их время и графики работы должны регулироваться так, чтобы внутри не скапливалось много людей, у всех посетителей необходимо проверять температуру.
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Также все, кто покупает в розницу лекарственные препараты, должны регистрироваться. А те, кто приобретает лекарства от простуды, кашля, жаропонижающие средства, противовирусные, должны предоставить достоверную информацию о себе, включая ​​полное имя, контактную информацию, номер удостоверения личности, адрес и показания температуры. Эта информация должна быть полностью введена в компьютерную систему. Таким образом власти намерены улучшить контроль и управление возможными рисками.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название–COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665.
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