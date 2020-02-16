ВСУ используют перемирие для размещения вооружения, заявили в ЛНР

"Противник продолжает использовать условия режима прекращения огня для размещения вооружения и военной техники вблизи населенных пунктов, подвергая опасности жизни мирного населения, при этом командование оккупационных войск отдает распоряжение своим боевикам на препятствование работе сотрудников миссии ОБСЕ в районах размещения запрещенного вооружения", - сказал Филипоненко.