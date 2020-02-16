Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-16T14:46+0300
https://ria.ru/20200216/1564842180.html
ВСУ используют перемирие для размещения вооружения, заявили в ЛНР
https://cdn23.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1036x0_80_0_0_a9fab07c17cbf0727bce6458102f1f23.jpg
РИА Новости

ВСУ используют перемирие для размещения вооружения, заявили в ЛНР

14:46 16.02.2020
707
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Украинские силовики используют режим тишины для размещения вооружения вблизи населенных пунктов в Донбассе, заявил в воскресенье на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"Противник продолжает использовать условия режима прекращения огня для размещения вооружения и военной техники вблизи населенных пунктов, подвергая опасности жизни мирного населения, при этом командование оккупационных войск отдает распоряжение своим боевикам на препятствование работе сотрудников миссии ОБСЕ в районах размещения запрещенного вооружения", - сказал Филипоненко.
Пленарное заседание Государственной Думы
15 февраля, 19:03
В Госдуме оценили идею Зеленского о разведении сил в Донбассе
Он уточнил, что согласно данным Народной милиции военнослужащие 72-й бригады ВС Украины разместили бронетехнику в жилом районе подконтрольного украинским силовикам населенного пункта Попасная.
"Одновременно с этим командованием бригады отданы распоряжения на работу мобильной группы радиоэлектронной борьбы 20-го батальона (ВС Украины - ред.) в районе населенного пункта Золотое с целью подавления каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов миссии (СММ) ОБСЕ", - дополнил Филипоненко.
По его словам, все факты размещения военной техники ВС Украины в населенных пунктах подтверждаются наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
15 февраля, 17:31
Зеленский заявил о создании фонда восстановления Донбасса
110171
Обсудить 0
ДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Певица Лариса Долина.
Ларисе Долиной не известно, куда девается ее пенсия
Художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в ММПЦ МИА Россия сегодня во время творческой встречи, приуроченной к его 70-летнему юбилею
Куклачев оценил размер своей пенсии
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Украинская община Крыма призвала Киев оставить претензии на полуостров
Военный патруль США в Сирии
СМИ: более 50 американских военных грузовиков прибыли из Ирака в Сирию
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева. 10 февраля 2020
Переводчик рассказал о реакции Путина на его ошибку
Капкейки
СМИ: в Москве девушка умерла на конкурсе по поеданию пирожных
Баннер с гербом Белоруссии в Минске
В Крыму назвали концепцию нового герба Белоруссии странной
Допрос рыбака задержанного украинского браконьерского судна
Команда задержанного в Азовском море судна из Украины признала вину
Народная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Глава МИД Польши назвал Россию угрозой Евросоюзу
Строительство газопровода Северный поток-2
В России оценили слова американского министра о "Северном потоке — 2"
Видео допроса капитана задержанного украинского судна
ФСБ опубликовала видео допроса капитана задержанного украинского судна
Хомс, Сирия
СМИ: сирийская армия пресекла атаку беспилотников на нефтезавод
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Российский генерал рассказал о стычке американских солдат с сирийцами
Флаги России и ЕС
В МИД рассказали о трех условиях для улучшения отношений с Европой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:26"Край космоса": НАСА показало, как выглядят самые высокие облака
02:21В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус
02:15Ради дочери Тимати решил записать трек на испанском языке
02:05В Праге активисты собирают подписи против площади Бориса Немцова
01:58Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье
01:56Главы МИД ЕС обсудят Ливию, Сирию и ближневосточный процесс
01:54В Хубэе число жертв коронавируса выросло до 1 696 человек
01:43Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
01:35Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
01:21Эксперты "Валдая" обсудят Ближний Восток в эпоху перемен
01:17Анна Семенович ответила на сообщения о "шокирующей народ фотографии"
01:06В Москве похоронят Героя России разведчика Алексея Ботяна
00:58В РПЦ отреагировали на сравнение гражданских жен с "проститутками"
00:56В столице ДР Конго пятнадцать человек погибли в ДТП
00:48В Карелии автобус с туристами съехал в кювет
00:46СМИ предупредило об "эпидемии" краж персональных данных россиян
00:40Названы лучшие российские регионы по качеству жизни
00:31В Северной Македонии распустили парламент
00:20Под Хабаровском горит здание на железнодорожной станции
00:10Россия выполнит полет над Грецией, а США над Россией и Белоруссией
Лента новостейМолния