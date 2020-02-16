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В Москве на Казанском вокзале нашли болванку от снаряда танка Т-34
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РИА Новости

В Москве на Казанском вокзале нашли болванку от снаряда танка Т-34

14:36 16.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Казанского вокзала
Здание Казанского вокзала
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Найденным предметом в посылке в зоне таможенного контроля прижелезнодорожного почтамта при Казанском вокзале в Москве оказалась болванка от снаряда танка Т-34, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.
Ранее сообщалось, что предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружен в Москве в зоне таможенного контроля прижелезнодорожного почтамта при Казанском вокзале в посылке. На месте работали службы города и кинологи, 35 человек были выведены из помещения.
"Болванка от снаряда танка Т-34", - сказал представитель экстренных служб.
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Казанский вокзалТ-34МоскваПроисшествия
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