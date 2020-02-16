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Глава МИД Польши назвал Россию угрозой Евросоюзу
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РИА Новости

Глава МИД Польши назвал Россию угрозой Евросоюзу

14:32 16.02.2020 (обновлено: 23:41 16.02.2020)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisМинистр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
МЮНХЕН, 16 фев — РИА Новости. Глава МИД Польши Яцек Чапутович считает Россию угрозой Евросоюзу, национальным интересам входящих в него стран.
"Когда вы смотрите на Восток, это пространство организовано одним игроком — Россией. Поэтому мы говорим, скорее, здесь о защите, потому что со стороны России исходит угроза Европейскому союзу и ряду стран — членов ЕС: странам Прибалтики, Эстонии, Польше, Румынии. Потому что Россия доказала, что она использует силу, чтобы преследовать свои национальные интересы", — сказал он во время выступления на панельной дискуссии в Мюнхене.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из Прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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Яцек ЧапутовичЕвросоюзМюнхенская конференция по безопасностиПольшаРоссияВ мире
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