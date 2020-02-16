Замспецпосланника ООН раскритиковала оружейное эмбарго по Ливии

МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. Оружейное эмбарго СБ ООН в отношении Ливии "превратилось в шутку" из-за многочисленных случаев его нарушения, сказала на пресс-конференции заместитель спецпосланника ООН по Ливии Стефани Уильямс.
В воскресенье в Мюнхене прошла первая встреча международного комитета по Ливии, решение о создании которого было принято на конференции в Берлине 19 января.
"Оружейное эмбарго в отношении Ливии превратилось в шутку. Мы должны начать действовать, да, это сложно, потому что нарушения эмбарго происходят на земле, на море, по воздуху. Необходимо все это мониторить и сделать так, чтобы процесс был подотчётным", - сказала она журналистам.
По словам заместителя спецпосланника, в Ливии большое количество оружия, в том числе передового, что представляет собой угрозу для регионального мира и безопасности.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Халифы Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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