Замспецпосланника ООН раскритиковала оружейное эмбарго по Ливии

Заместитель специального представителя по политическим вопросам в Ливии Стефани Уильямс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности

МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. Оружейное эмбарго СБ ООН в отношении Ливии "превратилось в шутку" из-за многочисленных случаев его нарушения, сказала на пресс-конференции заместитель спецпосланника Оружейное эмбарго СБ ООН в отношении Ливии "превратилось в шутку" из-за многочисленных случаев его нарушения, сказала на пресс-конференции заместитель спецпосланника ООН по Ливии Стефани Уильямс.

В воскресенье в Мюнхене прошла первая встреча международного комитета по Ливии , решение о создании которого было принято на конференции в Берлине 19 января.

"Оружейное эмбарго в отношении Ливии превратилось в шутку. Мы должны начать действовать, да, это сложно, потому что нарушения эмбарго происходят на земле, на море, по воздуху. Необходимо все это мониторить и сделать так, чтобы процесс был подотчётным", - сказала она журналистам.

По словам заместителя спецпосланника, в Ливии большое количество оружия, в том числе передового, что представляет собой угрозу для регионального мира и безопасности.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие . На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Халифы Хафтара

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.