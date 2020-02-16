Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-16T14:48+0300
https://ria.ru/20200216/1564841492.html
Полиция завела дело после инцидента в московском храме
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/10/1564839838_0:259:3182:2048_1036x0_80_0_0_f35ee393aee5ee01b87890b13a054a58.jpg
РИА Новости

Полиция завела дело после инцидента в московском храме

14:27 16.02.2020 (обновлено: 14:48 16.02.2020)
625
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкХрама Святителя Николая в Москве, где мужчина во время службы ранил ножом двух человек
Храма Святителя Николая в Москве, где мужчина во время службы ранил ножом двух человек
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Храма Святителя Николая в Москве, где мужчина во время службы ранил ножом двух человек
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Полиция возбудила в отношении мужчины, который напал на людей в храме, дело по статьям "Хулиганство" и "Побои", сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом ранил двух человек.
"По факту нападения на граждан в храме в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ "Хулиганство" и ст. 116 УК РФ "Побои", - сказала Волк.
Она уточнила, что нападавший ранее был судим. У него были изъяты нож и перчатки, а также сверток с веществом растительного происхождения, которое направлено на исследование.
Нападение на храм
Вчера, 11:35
Опубликовано видео с места нападения на храм в Москве
610003
Обсудить 0
Нападение в московском храмеНовости - Религия и мировоззрениеМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Нападение на храм
Опубликовано видео с места нападения на храм в Москве
Вахтанг Кипшидзе
В РПЦ оценили сравнение гражданских жен с "бесплатными проститутками"
Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова
Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах
Здание Казанского вокзала
В Москве на Казанском вокзале нашли болванку от снаряда танка Т-34
В.Путин
Переводчики Путина рассказали о работе с президентом
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Глава МИД Польши назвал Россию угрозой Евросоюзу
Капкейки
СМИ: в Москве девушка умерла на конкурсе по поеданию пирожных
Валерий Рязанский
В Совфеде отреагировали на сравнение гражданских жен с проститутками
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
Источник: расстрелявший семью в Калининграде мужчина оставил записку
Интернет-портал Кинопоиск 
"Кинопоиск" объяснил появление на сайте карты с украинским Крымом
Протоиерей Храма Святителя Николая рассказал о нападении
Настоятель храма в Москве рассказал о нападении
Автомобиль реанимации на дороге
Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин рассказал о противниках решения по питанию для школьников
В Москве мужчина с ножом ранил двух прихожан храма
Настоятель храма в Москве рассказал, как обезвредили напавшего с ножом
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратовской области два пенсионера провалились в яму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:26"Край космоса": НАСА показало, как выглядят самые высокие облака
02:21В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус
02:15Ради дочери Тимати решил записать трек на испанском языке
02:05В Праге активисты собирают подписи против площади Бориса Немцова
01:58Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье
01:56Главы МИД ЕС обсудят Ливию, Сирию и ближневосточный процесс
01:54В Хубэе число жертв коронавируса выросло до 1 696 человек
01:43Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
01:35Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
01:21Эксперты "Валдая" обсудят Ближний Восток в эпоху перемен
01:17Анна Семенович ответила на сообщения о "шокирующей народ фотографии"
01:06В Москве похоронят Героя России разведчика Алексея Ботяна
00:58В РПЦ отреагировали на сравнение гражданских жен с "проститутками"
00:56В столице ДР Конго пятнадцать человек погибли в ДТП
00:48В Карелии автобус с туристами съехал в кювет
00:46СМИ предупредило об "эпидемии" краж персональных данных россиян
00:40Названы лучшие российские регионы по качеству жизни
00:31В Северной Македонии распустили парламент
00:20Под Хабаровском горит здание на железнодорожной станции
00:10Россия выполнит полет над Грецией, а США над Россией и Белоруссией
Лента новостейМолния