Полиция завела дело после инцидента в московском храме

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом ранил двух человек.

"По факту нападения на граждан в храме в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ "Хулиганство" и ст. 116 УК РФ "Побои", - сказала Волк.

Она уточнила, что нападавший ранее был судим. У него были изъяты нож и перчатки, а также сверток с веществом растительного происхождения, которое направлено на исследование.