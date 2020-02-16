Председательство в комитете по Ливии перешло к Италии

Заместитель специального представителя ООН по политическим вопросам в Ливии Стефани Вильямс, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (слева направо) на встрече международного комитета по Ливии в Мюнхене

МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. После встречи в Мюнхене председательство в комитете по После встречи в Мюнхене председательство в комитете по Ливии будет ротационным, оно передано Италии , заявил на пресс-конференции по итогам первой очередной встречи международного комитета по Ливии глава МИД ФРГ Хайко Маас

"После сегодняшней встречи сопредседательство в группе будет ротационным", - сказал Маас, добавив, что "сегодня передаем пальму первенства Италии, которая организует следующую встречу в марте в Риме".

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.